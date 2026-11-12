REDMAGIC 12 Pro: sconto e omaggi per chi lo prenota a un euro

REDMAGIC lancia un’offerta interessante per il nuovo smartphone da gaming: basta 1 euro per ottenere un “pacchetto prenotazione” (lo trovate qui) che include 30 euro di sconto sul REDMAGIC 12 Pro, un caricatore rapido da 80 W in omaggio, un ulteriore regalo a marchio REDMAGIC e la possibilità di acquistare lo smartphone un giorno prima dell’apertura delle vendite.

La formula è quella dell’Early Bird Offer: acquistare un voucher a un prezzo ridotto (1€) con la possibilità di decidere in seguito se utlizzarlo per finalizzare l’acquisto. I voucher saranno disponibili dalle 13.00 del 12 novembre: chi ne ha uno potrà confermare l’acquisto dello smartphone alle 13.00 del 17 novembre. La vendita aperta a tutti, senza gli sconti e gli omaggi, partirà invece il 18 novembre alla stessa ora.

Estremo per i videogiochi, ottimo nel rapporto qualità/prezzo

Presentato a livello globale il 3 novembre (qui la nostra recensione), il nuovo REDMAGIC 12 PRO si concentra du due caratteristiche ai vertici del mercato: il display è il primo OLED con frequenza di aggiornamento altissima, fino a 185 Hz, e la batteria è tra le più capienti del segmento.

La dotazione è pensata per i videogiocatori, con controlli aggiuntivi, raffreddamento attivo e uno schermo senza fori per la fotocamera così da non togliere spazio all’azione di gioco.

Anche chi non è un videogiocatore professionista, però, può trovare interessante questo smartphone perché il 12 PRO è ormai uno dei pochissimi top di gamma a livello hardware che si può acquistare a prezzi accettabili.

RedMagic 12 Pro

Se non vi interessa avere fotocamere “estreme”, infatti, con un listino che nessun altro competitor riesce a raggiungere, il 12 PRO permette di portarsi a casa uno schermo ottimo anche per la produttività con luminosità fino a 5000 nits di picco (e 1900 nits globale) e con cornici sottilissime (0,96 mm), un processore di ultima generazione identico a quello di modelli che costano diverse centinaia di euro in più (lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, realizzato a 2 nanometri e con CPU fino a 5 GHz) e un sistema di raffreddamento a liquido.

Per smaltire il calore, infatti, il 12 PRO usa AquaCore Cooling System 3.0 che combina liquido, aria e materiali conduttivi: l’idea è quella di un piccolo impianto di raffreddamento da computer inserito dentro uno smartphone con tanto di camera di vapore maggiorata.

Infine c’è una batteria da 8.400 mAh (il 12% in più rispetto a REDMAGIC 11 Pro) in un corpo reso però più sottile (da 8,9 a 8,5 mm).

Come per le auto elettriche, un sistema di raffreddamento attivo permette di spingersi in alto con la potenza di ricarica. Sul 12 PRO, infatti, è supportata la ricarica rapida con cavo a ben 80 W (oltre alla ricarica wireless), potenza che difficilmente si trova sui normali caricatori, motivo per cui REDMAGIC ne regala uno a chi prenota il voucher.

Tutto in uno smartphone certificato IP68 e IP69 contro acqua e polvere (tranne l’area della ventola che ha la classificazione IPX8).

Le funzionalità per i videogiochi… e l’IA

RedMagic 12 Pro

Per giocare in orizzontale ci sono due grilletti laterali con frequenza di rilevamento di 520 Hz, utilizzabili nei titoli compatibili: servono a spostare alcuni comandi dal touchscreen ai bordi del telefono, liberando parte dello schermo dalle dita così da dedicare tutta la superficie all’immagine, utile negli scenari competitivi.

REDMAGIC OS 12, su Android 17, integra poi le personalizzazioni di gioco X-Gravity e il Tactical Coach che propone consigli strategici in tempo reale nei giochi supportati.

X-Gravity, all’interno di Game Space, permette poi di utilizzare sul cellulare i giochi di Steam e c’è anche lo streaming da computer e console compatibili.

Per la produttività e l’uso quotidiano, invece, c’è la suite Gemini completa con le funzioni come, Cerchia e cerca, traduzione in tempo reale, ricerca delle foto tramite IA e modifica delle immagini.

Prezzi e offerta Early Bird

Il listino italiano parte da 899 euro per Nightfreeze con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. La versione da 16/512 GB costa 999 euro, mentre quella da 16 GB e 1 TB arrivano a 1.199 euro.

Con il voucher l’offerta è valida su tutte le versioni, facendo scendere il prezzo effettivo a 869 euro (+1 euro di voucher) con alcuni omaggi inclusi tra cui il caricatore da 80 watt.

Nello specifico, il voucher di un euro permette di tagliare il prezzo di listino di 30 euro ma solo per chi acquista il voucher stesso a partire dal 12 novembre, confermando poi l’acquisto dello smartphone dal 17 novembre.

Sono prezzi molto competitivi se guardiamo a quanto la crisi delle memorie ha fatto aumentare i costi degli smartphone, con i nuovi top di gamma (cinesi e non solo) che ormai partono da un listino di 1.300/1.400 euro per la versione da 256 GB.

Qui si risparmiano tra i 400 e i 500 euro senza rinunciare alla potenza e alle prestazioni, con un processore di ultima generazione, una batteria assolutamente all’altezza dei concorrenti e una qualità costruttiva paragonabile: insomma, lo smartphone giusto se non vi interessano le fotocamere.