“Vietato inneggiare al Vesuvio o scrivere scemo di guerra”. Tutte le frasi “tabù” per l’iPhone

Dietro i suggerimenti automatici della tastiera dell’iPhone si nasconderebbe un sistema di filtri molto più articolato di quanto si possa immaginare. Un archivio di migliaia di termini ed espressioni che il dispositivo marchiato Apple evita di proporre mentre scriviamo.

A rivelare l’esistenza di questo repertorio è stato un ricercatore – tale Derik Kauffman – che afferma di aver individuato tutto ciò tramite un’accurata indagine. La scoperta è stata pubblicata su Swipeblocked.

Il presunto archivio

Intervistato da Reuters, Kauffman ha spiegato di aver trovato l’archivio sfruttando l’intelligenza artificiale. Servendosi di OpenAI Codex e Anthropic Claude Code, sarebbe arrivato all’elenco di parole ed espressioni che gli smartphone Apple eviterebbero di suggerire.

C’è una precisione da fare: l’iPhone non propone il completamento automatico di queste parole, ma niente vieta di digitarle manualmente. Ci sono poi dei casi in cui, a seconda della parola/frase, in sistema operativo può intervenire per modificare il contenuto dello scritto.

Secondo Kauffman Apple non memorizza le parole tabù in forma leggibile. Al loro posto impiega una sorta di impronta digitale. Il ricercatore ha quindi incrociato le informazioni con la tastiera di iOS 27 e con i pacchetti linguistici distribuiti il mese scorso. A rafforzare la scoperta è arrivata anche la conferma di un secondo analista specializzato in sicurezza informatica, che ha verificato l’esistenza dell’archivio.

Gli esclusi

Ma quali sarebbero, dunque, le parole e le frasi escluse? Partiamo dall’inglese, considerata a tutti gli effetti una lingua universale. L’iPhone non completerebbe espressioni che possono essere riconducibili ad argomenti politici, offensivi oppure legati a teorie del complotto.

Ecco quindi che la tastiera non proporrà mai formule come “dictator Trump”, “Covid was a hoax”, “school shooting” o “Nazis were good” etc etc.

Nella lista non mancano neppure espressioni italiane (se ne conterebbero addirittura 11.021). All’interno dell’elenco troviamo le bestemmie, oppure espressioni come “Roma ladrona” e boia chi molla". Non vengono suggerite parole come “immigrazione clandestina”, “Sicilia mafia” o “Vesuvio lavali col fuoco”.

Cercando altre lingue, il ricercatore avrebbe scoperto che nella versione cinese sono escluse parole come 六四, riferimento a piazza Tiananmen, oppure 台独, riconducibile all’indipendenza di Taiwan. Nell’archivio ci sarebbe anche l’espressione spagnola “Gibraltar español”, seguita dal “Deutschland über alles” tedesco e da “immigration trop élevée” francese.

La stima complessiva fornita dal ricercatore è di circa 100mila parole/frasi.

La risposta di Apple

Interrogato sulla questione, il colosso di Cupertino ha dichiarato che le tastiere degli iPhone sono state effettivamente progettate per evitare di suggerire contenuti offensivi oppure dolorosi. Sta poi al possessore del dispositivo decidere se scrivere comunque certe cose, dato che lo smartphone si limita a non suggerire, mentre chi usa la tastiera ha piena facoltà di digitare ciò che vuole.