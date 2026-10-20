Nicla Ozenda lascia La Ruota della Fortuna: “Devo operarmi”. Chi è la cantante del programma di Gerry Scotti

Si è conclusa tra le lacrime la puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 19 ottobre. Al termine della serata, dopo essersi esibita sulle note di “True Colors” di Cyndi Lauper, Nicla Ozenda, voce dei Fortuna Six, la band del programma condotto da Gerry Scotti, ha annunciato una pausa forzata per motivi di salute. Visibilmente emozionata, la cantante ha spiegato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico: “Purtroppo ho una cisti all’interno di una corda vocale. Mi dovrò sottoporre a un’operazione e assentarmi qualche mese dal programma per preservare la mia salute e la mia passione”.

I problemi di salute di Nicla sono cominciati lo scorso anno. A gennaio, attraverso i social network, la cantante aveva raccontato la sua battaglia, dopo aver ricevuto alcune critiche per il cambiamento del timbro vocale: “Quello che non si vede dietro uno schermo è che, qualche mese fa, ho avuto un’emorragia a una corda vocale. Per una cantante è come perdere l’equilibrio, come vedersi crollare il terreno sotto i piedi. Mi sono sentita fragile, spaventata, e sì, anche scoraggiata. Ma non mi sono fermata, ho deciso di prendermi cura della mia voce e di me con pazienza e umiltà seguendo un percorso con la logopedista per tornare a essere la versione migliore di me stessa”. A distanza di nove mesi da quel racconto, Nicla ha annunciato di doversi fermare per affrontare un intervento che la terrà lontana dalla tv e dalla musica per alcuni mesi. Un annuncio che ha fatto commuovere Gerry Scotti e Samira Lui.

Chi è Nicla Ozenda

Nata a Sanremo il 16 ottobre 2002, Nicla Ozenda è cresciuta nella città del Festival di Sanremo con il sogno di fare della musica la sua professione. Ha studiato al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, città in cui vive, ha partecipato a diversi concorsi canori e ha maturato diverse esperienze come corista. Il suo percorso l’ha portata a entrare nella band dei Fortuna Six e ad approdare in televisione a La Ruota della Fortuna, dove si esibisce da circa un anno e mezzo al fianco di Gerry Scotti. Proprio dietro le quinte del programma, Nicla ha trovato anche l’amore. Lo scorso marzo, ospite di Verissimo, l’artista aveva raccontato di essere molto felice: “Abbiamo capito che c’era un interesse reciproco e abbiamo iniziato a uscire insieme. Ci troviamo molto bene. Siamo tanto affini, mi sento proprio di aver trovato la mia persona, siamo uguali di carattere e ridiamo tantissimo”.