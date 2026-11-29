Mike Love, voce storica e cofondatore dei Beach Boys, è morto il 28 novembre all’età di 85 anni. Cantante, compositore e paroliere, era stato tra i protagonisti della band che negli anni Sessanta aveva trasformato il sound della California in un fenomeno musicale internazionale. La notizia è stata diffusa dai media americani dopo l’annuncio della sua addetta stampa, Katie Altman. Non sono state rese note le cause della morte. “Con profondo rispetto, comunico che Mike Love è scomparso questa sera, circondato dalla sua famiglia”, ha dichiarato la portavoce. “Icona della cultura americana, sarà ricordato per il suo talento unico e per essere stato fonte di ispirazione per generazioni di musicisti. Celebriamo il suo straordinario contributo alla musica americana e la gioia che provava esibendosi per i suoi amati fan”. Con la sua scomparsa, Al Jardine resta l’unico superstite della formazione originaria dei Beach Boys, composta anche dai cugini Brian, Carl e Dennis Wilson. Quest’ultimo era morto nel 1983, Carl nel 1998 e Brian nel 2025.

Dalla California al successo mondiale

Nato il 15 marzo 1941 a Baldwin Hills, Los Angeles, Michael Edward Love era cresciuto a Hawthorne, in California. Sua madre era la sorella di Murry Wilson, padre di Brian, Carl e Dennis. Proprio insieme ai cugini e all’amico Al Jardine contribuì a fondare i Beach Boys nel 1961, dando vita a una delle formazioni più rappresentative della musica americana. Le prime canzoni raccontavano il mondo delle spiagge californiane, il surf, le automobili e la spensieratezza giovanile. Il successo arrivò rapidamente e Love divenne uno dei volti e delle voci più riconoscibili del gruppo, assumendo il ruolo di frontman e interprete principale di numerosi brani. Il suo timbro caratterizzava successi come “Surfin’ USA”, “I Get Around”, “Fun, Fun, Fun”, “California Girls” e “Help Me, Rhonda”. Insieme a Brian Wilson contribuì alla scrittura di molte delle canzoni più celebri della band, tra cui “Good Vibrations”. I Beach Boys avrebbero venduto oltre 100 milioni di dischi nel mondo, lasciando un’impronta profonda nella storia del pop e del rock.

Il rapporto difficile con Brian Wilson

La storia dei Beach Boys è stata caratterizzata anche dal rapporto complesso tra Love e il cugino Brian Wilson, principale artefice della ricerca musicale e degli arrangiamenti del gruppo. I due avevano ruoli creativi differenti: Wilson si occupava soprattutto delle melodie e delle strutture musicali, mentre Love contribuiva in particolare ai testi. Un passaggio decisivo fu la pubblicazione di “Pet Sounds” nel 1966, album che segnò una svolta rispetto al sound più solare degli esordi, introducendo arrangiamenti elaborati e atmosfere più introspettive. Love partecipò alla scrittura di alcuni brani, mentre il progetto fu realizzato principalmente da Wilson insieme al paroliere Tony Asher. Le divergenze artistiche e personali si trasformarono negli anni in vere e proprie controversie. Nel 1994 Love fece causa a Wilson per ottenere il riconoscimento del proprio contributo ai testi di numerose canzoni. La controversia si concluse con l’attribuzione di crediti come autore o coautore per oltre trenta brani e il riconoscimento di diritti d’autore arretrati.

Da “Kokomo” agli ultimi concerti

Love continuò a mantenere vivo il nome dei Beach Boys, diventandone il principale rappresentante sul palco. Nel 1988 arrivò un nuovo successo internazionale con “Kokomo”, scritto insieme a John Phillips, Scott McKenzie e Terry Melcher e inserito nella colonna sonora del film “Cocktail”, con Tom Cruise. La canzone raggiunse il primo posto nelle classifiche statunitensi. Nello stesso anno i Beach Boys entrarono nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2012 Love partecipò alla reunion con Brian Wilson, Al Jardine, Bruce Johnston e David Marks, in occasione del cinquantesimo anniversario del gruppo. L’incontro portò alla pubblicazione dell’album “That’s Why God Made the Radio” e a un tour celebrativo. Nel 2016 il musicista pubblicò l’autobiografia “Good Vibrations: My Life as a Beach Boys”, nella quale ripercorse la propria carriera e le vicende della band. Anche negli ultimi anni aveva continuato a esibirsi, con numerosi appuntamenti dal vivo. Nel 2026, tuttavia, diversi concerti erano stati cancellati per permettergli di concentrarsi sulla salute e sul recupero. La sua ultima esibizione si era tenuta il 10 ottobre al Ryman Auditorium di Nashville. In precedenza, in un messaggio al New York Times, aveva scritto: “Sto dedicando tutte le mie energie alla riabilitazione per poter tornare alla musica e ai migliori fan del mondo”. Mike Love lascia la moglie Jacqueline e nove figli. Con lui scompare una delle voci che hanno contribuito a definire l’identità dei Beach Boys e a trasformare il mito della California in un patrimonio musicale conosciuto in tutto il mondo.