Esiste un confine sottile tra la vita prima e dopo una diagnosi di cancro. Un momento di passaggio che porta non solo a lottare per la propria vita, ma anche a rimettere in discussione un’intera esistenza. Ma è quando l’esperienza individuale diventa una testimonianza capace di aiutare gli altri che la guarigione assume un significato più profondo. È questo il messaggio che la principessa Kate ha voluto affidare a “Heal”, il docufilm che racconta il suo percorso di guarigione dal cancro e che sarà trasmesso dalla BBC il 29 novembre.

Il messaggio di “Heal”

A spiegare il senso più profondo di questo progetto è stata lei stessa durante una proiezione riservata del documentario avvenuta a Londra negli scorsi giorni: “La mia speranza è che questo film incoraggi la compassione, mostrando il vero valore dello stare uniti nei momenti più difficili. La guarigione, sia personale che collettiva, non consiste solo nel risolvere ciò che non va. Si tratta di trovare un equilibrio nel nostro modo di vivere. Tra sforzo e accettazione, tra controllo e fiducia, tra pensare e semplicemente essere. Ci viene ricordato il potere dei piccoli gesti di gentilezza e amore. E ci viene offerta una comprensione dell’esperienza umana che forse prima avevamo trascurato”.

L’impresa come rinascita

“Heal” racconta dell’impresa compiuta da Kate Middleton lo scorso giugno, quando ha partecipato al National Three Peaks Challenge, scalando le tre montagne più alte di Scozia, Inghilterra e Galles. Nel docufilm la principessa ripercorre gli ultimi due difficili anni, dalla diagnosi del tumore alle cure fino alla guarigione, alternando il racconto della sua battaglia contro la malattia alle immagini del suo impegno accanto ai pazienti oncologici e alla sfida delle Three Peaks. Quest’ultima impresa è stata una sorta di rinascita - la sua “campanella del sollievo” - quella che i malati oncologici suonano in ospedale al termine delle cure. “Sembrava più adatta a me”, confessa Kate nel docufilm, mentre il fratello James, che dialoga con lei davanti alle telecamere, racconta che durante il ricovero in ospedale avevano parlato della possibilità di scalare insieme le montagne una volta che la principessa fosse guarita.

Il potere della natura

Nel docufilm la principessa Kate ha parlato ampiamente del ruolo fondamentale che la natura ha giocato nel suo percorso di guarigione sia fisico che emotivo: “La natura è stata davvero il mio santuario e il mio rifugio. Anche quando fisicamente non potevo stare a contatto con la natura, la immaginavo dal mio letto d’ospedale. Ora che sto abbastanza bene, sento una profonda nostalgia di tutti quegli spazi, dell’oceano, degli alberi, delle montagne”. La sfida contro il vento, la pioggia e la fatica hanno rappresentato una sorta di pellegrinaggio per lei: “La natura mi ha permesso di trovare una connessione più profonda con la mia mente, il mio corpo e il mio spirito. Credo che ciò sia dovuto al fatto che la natura offre qualcosa di unico”.

I messaggi dei figli

Il ruolo della famiglia e il conforto degli affetti più cari sono stati fondamentali per Kate nel difficile percorso verso la guarigione. Uno dei momenti più toccanti di “Heal” racconta proprio del sostegno ricevuto da George, Charlotte e Louis durante la scalata dello Scafell Pike, in Cumbria. Mentre si trovavano in cima alla montagna, il fratello James ha fatto ascoltare alla principessa alcuni messaggi vocali dei figli. “Ricorda che sarò sempre nel tuo cuore”, le dice Louis, mentre George la incoraggia: “Continua così. Ti sosteniamo da vicino”. L’ultimo messaggio è di Charlotte: “Siamo così orgogliosi di te per la tua camminata e per le sfide che hai affrontato”. Visibilmente commossa, Kate ha svelato quanto i figli sono stati importanti negli ultimi due anni: “Mi hanno dato un motivo per uscire dall’ospedale. Mi daranno un motivo per portare a termine questa sfida e per tornare a casa. Lo faccio per i bambini”. In un’altra riflessione personale, Kate ha spiegato come la malattia abbia cambiato la sua visione del significato di essere presenti nella vita dei figli: “Passiamo così tanto tempo a fare e non a essere. Essere semplicemente accanto a loro, al loro fianco, è sufficiente”.

Il conforto della presenza

Tra i passaggi più intensi del documentario c’è anche quello legato alla degenza in ospedale. Dopo la diagnosi Kate è stata sottoposta a un intervento chirurgico all’addome e quei giorni sono stati estremamente difficili: “Sei nel tuo letto d’ospedale e sei circondata da un ambiente molto spoglio, estraneo e minimalista. Senza aria fresca, senza verde intorno. L’oscurità è stata un’esperienza davvero spaventosa e disorientante. Credo di essere stato in uno stato di semi-incoscienza”. Proprio nel momento più buio la principessa ha trovato conforto nella vicinanza, nella presenza di chi le voleva bene, più che nelle parole: “In qualche modo, anche attraverso tutto ciò, mi sono resa conto che qualcuno mi teneva la mano. Non mi parlavano. Non cercavano di risolvere nulla. Erano semplicemente lì. E sarò per sempre grata per la presenza di chi mi è stato accanto in quel momento. Spesso si pensa di dover sistemare qualcosa, di dover dire qualcosa o fare qualcosa, ma non è necessario. Basta esserci. Ed è questo l’aspetto dell’amore”.