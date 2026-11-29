È l’ultimo mio dispaccio dal fronte del Policlinico Gemelli su Vittorio e su quello che gli succede attorno, segno che la situazione ha ritrovato una certa normalità, sebbene la riabilitazione fisica necessiti ancora di alcune settimane di degenza. Vittorio ha appreso serenamente quanto il Tribunale Civile di Roma ha emesso definitivamente sul suo conto, certificando ciò che tutti i benintenzionati potevano constatare senza problema alcuno, ma non vuole distrarsi dal suo impegno quotidiano per il recupero che gli sta richiedendo uno sforzo notevole. La televisione rimane il suo aggancio a ciò che succede fuori dal Gemelli. È attraverso di essa che ha saputo della dipartita di Corrado Augias, persona che non mancava mai alle prime romane dei suoi spettacoli teatrali. I due erano molto distanti l’uno dall’altro, eppure c’era qualcosa

che riusciva ad avvicinarli, persino ad attrarli: la curiosità per l’intelligenza altrui che andava di pari passo con il gusto per l’umorismo sottile. Ho provato a carpirgli qualche impressione sulla scomparsa di Augias; inizialmente era restio, mai come ora prova un senso di pudore rispetto a eventi malaugurati, e certe riflessioni preferisce tenersele per sé. Poi, quando già mi ero dimenticata della richiesta, mi ha detto: «Augias ci ha raccontato la storia del mito, ci ha parlato della capacità dell’uomo di creare mondi. In certe persone nulla potrebbe dimostrare più amore sincero per la vita che lo scegliere di rinunciare a essa». Letteralmente impietrito è rimasto anche alla notizia del suicidio di Gianni De Gennaro. Non ha espresso commenti per quasi tutta la settimana e soltanto venerdì, dopo le mie insistenze, si è limitato a dire: «De Gennaro pensava di dominare vita e morte, così ha stabilito anche quando

andarsene». In passato sempre generoso di discorsi su qualsiasi argomento, ora Vittorio si pronuncia come una sibilla, centellinando ciò che dice e concentrandolo intorno a un significato preciso. In un periodo di fatiche e umori altalenanti, un punto a favore che si spera possa reggere nelle sue abitudini riguarda l’appetito che non gli manca ed esibisce in un modo che non gli vedevamo da tanto tempo. È un importante traguardo, perché significa che si sta rafforzando. La strada, a pensare come era accidentata soltanto qualche settimana fa, si sta spianando, sul prosieguo non si può che essere ottimisti.

Il mio diario finisce qui, confido ritroverete presto in queste pagine testi di Vittorio così come era una volta. Spero di non avervi annoiato.