Più trasformista e grottesco di Alberto Sordi, meno virtuosistico e istrione di Vittorio Gassman, e rispetto a entrambi maggiormente disposto al rischio, Ugo Tognazzi non puntava mai sulla caricatura facile: dotato di una straordinaria versatilità nel passare dalla comicità surreale al dramma autentico, amava portare in scena personaggi respingenti, anticonformisti, indifendibili.... Si va in scena. Il Renato Baldi che gestisce un locale di drag queen a Saint-Tropez tra piume, lustrini e isterismi domestici (siamo nel ’78...); il nobile decaduto e infantile Lello Mascetti, il cuoco della Grande abbuffata (1973) che si rinchiude in una villa con tre amici per suicidarsi mangiando fino a scoppiare; l’ex gerarca nazista riciclatosi come industriale in Porcile (1969) di Pier Paolo Pasolini; l’Emerenziano Paronzini, impiegato pedante, represso e erotomane in Venga a prendere il caffè... da noi (1970); il macellaio arricchito, volgare e paranoico di La proprietà non è più un furto di Elio Petri; e poi petomani e Federali e persino cacciatori pelosi e selvaggi come nell’apparizione cult nel film fantascientifico-psichedelico di Roger Vadim Barbarella (1968)... Sempre in un equilibrio credibile tra cinismo, fragilità e umanità, Ugo Tognazzi - ironico, vero e disilluso, capace di calarsi nei propri personaggi a tal punto da non sapere mai dove finisse l’uomo e dove iniziasse l’attore «ha sempre portato in scena se stesso partecipando al processo creativo», come testimonia il figlio Ricky, «mettendo a disposizione persino i suoi quadri, i suoi mobili, e i suoi oggetti più preziosi e amati per le scenografie dei film».

Sul set come a casa sua, in fondo. Ecco perché in qualsiasi parte non era mai fuori parte.

Forse è per questo che i registi si fidavano di lui, e che il pubblico lo considerava credibile: non doveva incarnare i vizi e le simpatie dell’italiano medio. Le aveva in sé, e se le portava dietro senza ipocrisia. Si chiama classe.

Classe 1922, anno I dell’Era fascista, e qualcosa vorrà pur dire; di Cremona Torrazzo, torrone, tette e Tognazzi -, poliedrico, prolifico (oltre centocinquanta film, di cui cinque da regista, e poi teatro, cinema, televisione, pubblicità: girò decine di Caroselli tra cioccolato Nestlé, saponi, birre, amari e Crema Belpaese...), popolare, a suo modo politico (partì giovanissimo assieme a Giorgio Albertazzi, Walter Chiari, Dario Fo, Vianello, Enrico Maria Salerno, Marco Ferreri e tanti altri per Salò, e poi lui approdò ai Radicali di Marco Pannella), Ugo Tognazzi, che in realtà di chiamava di primo nome Ottavio, lo sentiamo da sempre uno di noi. Ed è per questo che la grande mostra a lui dedicata che dal 2022, anno dei cento anni dalla nascita, sta girando per l’Italia si intitola Ugo di noi. Ma la versione arrivata ora a Pordenone, a Villa Cattaneo, e rititolata per l’occasione Ugo di noi 100 + 4 anni di Ugo Tognazzi, è la più grande e completa mai realizzata finora. Curata da Marco Dionisi Carducci con la supervisione di Ricky Tognazzi e il supporto archivistico di Gianmarco Tognazzi, sfodera un allestimento ricchissimo che incrocia la cronologia, i lavori dell’attore e le passioni dell’uomo: gli esordi nell’avanspettacolo e nel teatro di rivista, il travolgente sodalizio artistico con Raimondo Vianello tra palcoscenico e televisione il rivoluzionario varietà Un, due, tre trasmesso sulla Rai dal 1954 al ’59 , il cinema (tra commedie

e film d’autore con Ferreri, Monicelli, Scola e Bertolucci...), l’amore per lo sport (il tennis e il calcio, il Milan soprattutto), per la famiglia (ha avuto tre compagne e quattro figli...) fino all’alta gastronomia. E qui è stata persino ricostruita una parte della sua famosa cucina, a testimonianza di come tanto del suo cinema sia nato e cresciuto attorno alla tavola di Velletri («la tavola dei dodici Apostoli»), luogo d’elezione dove cucinava (male, sembra...) per amici, colleghi, troupe e familiari.

A proposito. Tra i pezzi più belli e simbolici in mostra: la statuetta originale del David di Donatello per il Miglior attore protagonista vinto per due film del 1975, L’anatra all’arancia e Amici miei, capolavoro di cui qui c’è anche la copia personale di Tognazzi firmata da Pinelli, Benvenuti, De Bernardi e Pietro Germi, ancor prima che il film passasse nelle mani di Monicelli, dove appare la versione «supercazzora brematurata», proprio così...; e la locandina del film I nuovi mostri autografata da Ornella Muti, la sua agendina con i nomi e i numeri di telefono di tutto il grande cinema, fotografie, copioni annotati e molti oggetti personali: la racchetta da tennis, gli occhiali, il passaporto, i quaderni in cui annotava le sue ricette... E naturalmente i giornali che testimoniano il clamoroso scherzo del 1979 orchestrato assieme alla rivista satirica Il Male, quando Tognazzi finì sulle prime pagine di tutta Italia in manette come presunto «capo delle Brigate rosse». Rivendicando, a cose fatte, il «diritto alla cazzata».

Cosa, appunto, che lo rende assolutamente uno di noi.