E tu di che postura sei

Per anni ci hanno spiegato che il problema dell'Italia era la postura internazionale. Troppo atlantista, troppo sovranista, troppo europeista, troppo americana. Poi scopri che non parlavano di geopolitica: parlavano proprio di postura. Fisica. Tra l'altro detto dalla sinistra delle ginocchiere e dei balletti pride, della «cortigiana Meloni», insomma da gente che l'ha immaginata in tutte le posizioni perché sa fare solo una cosa: insultare. Succede così che, mentre Trump firma l'accordo con l'Iran, la Flotilla chiagne e fotte (nel vero senso della parola), l'Europa sceglie la linea italiana su immigrazione e respingimenti e il dibattito italiano si riduce al gomito di Giorgia Meloni appoggiato a uno schienale. È il trionfo della posturologia contro la politologia. Eppure quella fotografia racconta altro. Racconta un presidente del Consiglio che partecipa a un confronto tra grandi leader in un momento delicato per l'Europa. Racconta una donna che ascolta, sorride, esercita un ruolo. Non una comparsa. Non una spettatrice. E persino da qualunque angolazione la si guardi, quella posa appare naturale, perfino elegante. La verità è che ciò che disturba non è la postura fisica. È quella politica.

Perché l'Italia, data per irrilevante da anni dai profeti del declino, oggi si ritrova al centro della scena. E chi ha goduto del gelo con Trump scopre che difendere la propria patria è un valore dell'Occidente che non divide, ma aumenta il rispetto.