Esclusivo - Il papà di Mattia Maestri al Giornale: “Chi non vuole la legge sulle etichette dei formaggi è un criminale. Io sono pronto ad andare in carcere, nessuno del caseificio ci ha chiesto scusa”

Aveva quattro anni Mattia Maestri quando ha mangiato quel pezzo di formaggio crudo che lo ha avvelenato. Viveva in un paese del Trentino, Coredo, coi suoi genitori. Si è sentito male subito dopo aver mangiato. Una infezione di escherichia coli. Micidiale, irreversibile.

È entrato in coma immediatamente. Poi la paralisi, la cecitá, l’epilessia. È iniziata una lunga agonia, vissuta sempre coi genitori accanto. Mamma e papá. Nove anni di incubo. È morto la settimana scorsa, stamani lo hanno sepolto. Il papá di Mattia, Giovanni Battista, non riesce a nascondere la sua disperazione e rilascia le prima parole esclusive al Giornale. “Il mio bambino prendeva 47 farmaci al giorno. Un disastro. Respirava e apriva gli occhi. Nient’altro”. Chiedo al signor Maestri se trova un senso in questa tragedia. “Il senso l’ho trovato - mi risponde - salvare altri bambini. Io non mi fermerò davanti a nulla e sono pronto ad andare in carcere se non portano a casa la legge che impone di etichettare i formaggi. Questi formaggi sono pericolosi per i bambini. Non so come sopravviveremo a questa tragedia.

Chi non vuole la legge dovrebbe vedere i suoi figli in crisi di astinenza da morfina, e con le piaghe da decubito sulla testolina.

Nessuno del caseificio mi ha chiesto scusa o mi ha chiesto come stesse il mio bambino.

Per un pezzo di formaggio con latte non pastorizzato è stato ammazzato Mattia”.

Chiedo come veda il suo futuro. Mi risponde: “Due promesse mi ero fatto: una è che lo avrei salvato, e non ci sono riuscito.

La seconda che salverò altri bambini. A qualunque costo”.

Chiedo della mamma. “La mamma è forte è stata un angelo.”