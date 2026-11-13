Lindsey Vonn sotto i ferri

Altro intervento, oltre cinque ore sotto i ferri per rimuovere placche e viti dalla gamba. Lindsey Vonn testimonia l'ennesima operazione (la nona in otto mesi) a cui si � dovuta sottoporre a seguito della caduta choc durante la discesa ai Giochi di Milano Cortina: la campionessa di sci americana ha rassicurato intanto i tantissimi tifosi. "L'intervento � andato bene - ha scritto la sciatrice Usa - Ci sono volute oltre cinque ore per rimuovere tutta questa m..., tutte le piastre e per ricostruir e il legamento crociato" sottolinea mostrando un sacchetto con i ferri tolti. "Sono contenta di essere sulla strada finale verso una completa guarigione" ha aggiunto ringraziando i medici e "i miei cari per avermi aiutato in questo momento". FACEBOOK/LINDSEY VONN