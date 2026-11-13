Lindsey Vonn sotto i ferri

Potrebbe essere il sacchetto di un cliente in un negozio di ferramenta qualsiasi, e invece è tutto il materiale tolto dalla gamba di Lindsey Vonn. Lo scatto condiviso sui social dalla stessa statunitense, ancora alle prese con il recupero dopo la brutta caduta ai Giochi di Milano-Cortina, fa una certa impressione. «5 ore di intervento, ma ora sono a casa e contenta di cominciare l’ultima fase di questo percorso», ha scritto su Instagram. Lindsey compare ancora nella lista delle atlete americane per la stagione 2026-27, ma a questo punto pensare di vederla in pista a breve pare davvero impossibile anche per una supereroina come lei.
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