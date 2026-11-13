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Sci

Lindsey Vonn sotto i ferri

E lo scatto fa impressione...

Pietro Santini
Altro intervento, oltre cinque ore sotto i ferri per rimuovere placche e viti dalla gamba. Lindsey Vonn testimonia l'ennesima operazione (la nona in otto mesi) a cui si � dovuta sottoporre a seguito della caduta choc durante la discesa ai Giochi di Milano Cortina: la campionessa di sci americana ha rassicurato intanto i tantissimi tifosi. "L'intervento � andato bene - ha scritto la sciatrice Usa - Ci sono volute oltre cinque ore per rimuovere tutta questa m..., tutte le piastre e per ricostruir e il legamento crociato" sottolinea mostrando un sacchetto con i ferri tolti. "Sono contenta di essere sulla strada finale verso una completa guarigione" ha aggiunto ringraziando i medici e "i miei cari per avermi aiutato in questo momento". FACEBOOK/LINDSEY VONN
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Potrebbe essere il sacchetto di un cliente in un negozio di ferramenta qualsiasi, e invece è tutto il materiale tolto dalla gamba di Lindsey Vonn. Lo scatto condiviso sui social dalla stessa statunitense, ancora alle prese con il recupero dopo la brutta caduta ai Giochi di Milano-Cortina, fa una certa impressione. «5 ore di intervento, ma ora sono a casa e contenta di cominciare l’ultima fase di questo percorso», ha scritto su Instagram. Lindsey compare ancora nella lista delle atlete americane per la stagione 2026-27, ma a questo punto pensare di vederla in pista a breve pare davvero impossibile anche per una supereroina come lei.

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