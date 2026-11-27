Deborah Compagnoni non sapeva nulla del ritiro di Federica e la accoglie a braccia aperte nel club delle più amate e grandi sciatrici italiane.

Compagnoni, è rimasta sorpresa?

«Un po’ sì, ma immagino che abbia voluto tornare sugli sci, dopo aver tolto i ferri alla gamba, per rendersi conto davvero di come stesse. Ha un’età in cui poteva sicuramente essere ancora competitiva, ma sapeva che cosa serviva per essere al top. Ha vinto tutto, ha vinto tanto e la salute è più

importante».

Come ti cambiano gli infortuni?

«Un infortunio fa sempre riflettere: la carriera sportiva è molto veloce. Quando sei giovane rincorri un risultato dopo l’altro e vivi come in un sistema. Quando il gioco si inceppa, cominci a guardarti da fuori e metti a fuoco tante cose e anche il mondo che c’è oltre».

Un consiglio?

«Per entrambe, forse, non è stato facile godersi il momento durante la carriera. Io non davo importanza al fatto che avevo vinto: mi sembrava fosse normale, il mio lavoro».

Che cosa ricorda del suo addio?

«È come cambiare lavoro. Le consiglio di avere pazienza e serenità e di darsi il tempo giusto senza aspettarsi che sia semplice».

Qual è l’eredità di Federica?

«Rispetto a me ha avuto anche diverse capacità comunicative con cui è diventata personaggio e riferimento anche per tanti bambini e giovani». Lucia Galli