A Solda è già scesa parecchia neve e Gustav Thoeni è, come al solito, sulle piste. A 75 anni scorrazza con i clienti del suo hotel ormai divenuti amici.

Anche Brignone va in pensione

«Ma che pensione, è troppo giovane, adesso comincia la vita!».

Se lo aspettava o credeva tornasse?

«Dispiace molto, ma capisco la sua decisione. Se non sta bene, insistere non ha senso. Dopo così tante vittorie, inutile rischiare!».

Lo scorso anno, però, l’aveva fatto.

«Sì, e sempre con il dolore. Lo scorso inverno ha fatto poche gare e, paradossalmente può succedere che, al ritorno da un lungo infortunio e avendo tanta esperienza e preparazione come lei, la prima parte di stagione vada bene. Ma poi il dolore torna».

Che ricordi ha di Federica?

«Essendo stato in squadra con mamma Ninna, la ricordo fin da giovanissima con uno stile impeccabile. Non sottovalutiamo che essere figli d’arte, anche nello sport, è innanzitutto un peso. E non è facile crearsi la propria strada senza confronti».

Si ricorda il sapore del suo ritiro?

«Federica smette all’apice, io ho smesso che erano già due anni che non andavo bene e che non ero contento e poi avevo già la famiglia, le mie bambine, È diverso, più facile e difficile insieme».

La porterà a sciare a Trafoi?

«Facciamola guarire bene, poi sì, la aspetto, anche se andrà più veloce di me!».LuGa