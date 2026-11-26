Quell’ultimo giorno di Fede è stato il più grande. Lo si capiva già dal mattino, domenica 15 febbraio, salendo col bus verso l’Olimpia, là sotto le Tofane. Nessuno poteva sapere che sarebbe stato pure il giorno della fine di un mito, neppure lei: voleva solo scendere e superare i suoi limiti impossibili. E allora via, il cancelletto si apre.

Sentivamo quasi le sue placche e i suoi chiodi sferragliare nel ginocchio, il suo dolore era il nostro a ogni curva anche se Fede era in una bolla immaginaria. Si diceva: come sarebbe stato possibile un altro oro? Ma c’era il sole, bellissimo, non si rovina così una magnifica storia. Al comando già dalla prima discesa dopo aver conquistato il SuperG, ultima a partire nella seconda per chiudere quei Giochi in casa che mesi prima sembravano un miracolo. Sarebbe diventata la Manche Definitiva, l’ultima Federica sugli sci, però la storia lo avrebbe raccontato molto dopo: una Tigre non si arrende così facilmente. Invece di stare nel recinto destinato alla stampa, la scelta è di spostarsi in alto sulle tribune, a sentire il silenzio sospeso che nella testa sovrastava le grida scatenate della gente. Lei vedeva solo il traguardo, noi la paura di vederla volare via. Un sospiro dopo l’altro, porta dopo porta, secondo dopo secondo: l’ultimo passaggio complicato prima del muretto finale, il fiato si libera. Federica diventata una fotografia infinita nel cuore di tutti e nella magia dello sport. Al traguardo l’inchino delle avversarie.

L’avremmo rivista il giorno dopo zoppicante, con il solo desiderio di scappar via, però pronta a regalarci la foto più bella della carriera (la nostra). «Il ritiro? E perché?». La risposta ora l’ha trovata, quando l’abbiamo sentita qualche giorno fa era già serena: «Sarò io a decidere quando smettere, ma ho raggiunto più di quanto avrei mai immaginato».

Anche noi, grazie di tutto.