Tempo da lupi, ma neve da primavera. La superstar di Killington ha accolto le signore di Coppa con un rebus quattro stagioni. Prima i cannoni per sparare la neve, poi la pioggia a rovinarla ed il sale per ricompattarla. Il risultato? Il secondo gigante di stagione è una millefoglie umida e poco sciabile. Anche le big si dividono in due: quelle che ce la fanno e quelle che affondano. Al primo gruppo appartengono saldamente Alice Robinson e Mika Shiffrin (11/100) che si invertono le posizioni dopo la prima run, lasciando la terza piazza a Paula Moltzan(54/100), leader di specialità dopo Soelden. Nel secondo gruppo si infilano, quasi irriconoscibili, Lara Colturi, già a 2” nella prima manche e poi decima. Va male anche ad Emma Aicher che chiude 19sima (2”71).

Le azzurre si sono difese come hanno potuto: chi era in Americada tempo si è allenata a Copper Mountain dove, sempre per assenza di neve, la pista da gigante era “solo passabile”. Semmai a preoccupare era la rifinitura in velocità: “Avevamo un tracciato cortissimo, con un solosalto“, spiega coach Gianluca Rulfi, “inadatto alle esigenze di questomomento della stagione. Una volta poi “transvolati” a est, per due giorni le ragazze si sono allenate su ghiaccio vivo”.

Insomma, la neve molle di fine stagione, nessuno se la aspettava. Lara Della Mea, sesta a metà gara, chiude 11esima. Strappa la qualifica Sophie Mathiou che nella seconda recupera 22 posizioni e agguanta un incredibile ottavo tempo, suo career best (1”57).

Sorride anche Marta Bassino, 16sima, al rientro da un gravissimo infortunio. Con Asja Zenere, 17sima, è stata anche la prima gara di stagione per Sofia Goggia, dopo i virus che l’hanno fermata in chiude 22esima, non contenta, proiettata sulle gare veloci, incalendario fra 2 settimane. Primi giorni da “ex”, invece, per Federica Brignone che è andata … a sciare: “A La Thuile con gli amici, giornatabellissima, gelida ma soleggiata”, racconta mamma Ninna Quario, “Ha una passione infinita per lo sci, si diverti sulla neve, semplicemente non può più fare l’atleta”. Cancellato il superG maschile, domani slalom donne (Dirette Tv 15,30 e 18.30) e gigante uomini (Dirette Tv 18 e 21).