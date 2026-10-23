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Scienze

ExpoDetergo International, in Fiera Milano le tecnologie per la cura del tessile

Aperta fino al 26 ottobre la quadriennale con 245 espositori da 26 Paesi. Innovazione, sostenibilità e formazione al centro della manifestazione leader mondiale per la lavanderia professionale, industriale e il textile care

Alberto Taliani
ExpoDetergo 2026 lavanderia tessile Fiera Milano
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Ha preso il via in Fiera Milano ExpoDetergo International, la manifestazione leader mondiale dedicata alle tecnologie, ai servizi e alle soluzioni per la lavanderia professionale, industriale e il textile care, che torna ogni quattro anni. Così, fino al 26 ottobre,l’Italia diventa il punto di riferimento globale di un settore strategico per comparti come sanità, ospitalità, industria, moda e servizi, accogliendo 245 aziende espositrici, di cui 155 italiane e 90 estere, provenienti da 26 Paesi.

Dall’Europa all’Asia, dagli Stati Uniti al Medio Oriente, i più importanti player internazionali presentano soluzioni e tecnologie che stanno trasformando il comparto attraverso processi sempre più sostenibili, digitalizzati e orientati all’efficienza. In Fiera Milano è rappresentata tutta la filiera produttiva e tecnologica: impianti e macchinari per lavanderie industriali e commerciali, tecnologie per il lavasecco, sistemi di stiratura e finissaggio, detergenti e prodotti chimici professionali, software gestionali, automazione, robotica, sistemi di tracciabilità, tessili tecnici, accessori e servizi specialistici.

L’industria europea dei servizi tessili è un comparto in continua evoluzione, sostenuto dalla crescita della domanda proveniente da sanità, ospitalità, industria e servizi. Secondo i dati dell’European Textile Services Association, infatti, il settore genera in Europa un fatturato di circa 11 miliardi di euro e occupa oltre 135.000 addetti, ed è un anello essenziale per l’economia circolare e per la diffusione di modelli produttivi più sostenibili. Le lavanderie industriali moderne sono infatti protagoniste di importanti investimenti in tecnologie per il recupero dell’acqua, l’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni e l’allungamento del ciclo di vita dei prodotti tessili.

Accanto all’area espositiva, ExpoDetergo International propone un programma di incontri e conferenze dedicati ai temi che stanno ridisegnando il settore. Tra gli appuntamenti, da non perdere approfondimenti sulla trasformazione digitale e l’applicazione dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi, sull’evoluzione della manutenzione tessile, le nuove strategie di sviluppo dei materiali e sulle sfide legate all’attrazione e alla formazione dei talenti professionali.

Il tema delle competenze è cruciale per molte imprese europee e il confronto promosso da Elena Lai per Etsa, metterà al centro le esperienze e le migliori pratiche sviluppate a livello internazionale per attrarre nuove professionalità nel settore. Fra i temi affrontati anche il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione, protagoniste del convegno dedicato all’evoluzione della lavanderia professionale e industriale, e le nuove frontiere della progettazione tessile e delle performance dei materiali, con esempi che spaziano fino al mondo della Formula 1.

A sostenere e animare l’evento le principali organizzazioni della filiera: AFL-Associazione italiana fornitori di lavanderia, Assosistema, Assosecco, Cna e Confartigianato, insieme a Etsa - European Textile Services Association, che contribuiscono a fare della manifestazione un punto di incontro tra industria, artigianato, servizi e istituzioni. La vocazione internazionale è rafforzata da delegazioni e associazioni estere, tra cui quelle provenienti da Germania, Stati Uniti, Svezia, Polonia, Svizzera e Ungheria, e dallo sviluppo di accordi e collaborazioni europee per lo scambio di competenze e best practice, come l’iniziativa avviata con l’associazione svedese del settore.

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