Storia di Marina, la gatta sindaco che “celebra” pure i matrimoni

Altro che cane. A Gravellona Lomellina, nel Pavese, il sindaco è una gatta. Si chiama Marina e da 13 anni porta avanti il suo mandato con eleganza felina e un consenso da fare invidia a qualunque politico: amata da maggioranza e opposizione, non ha mai dovuto affrontare una crisi di governo. I dipendenti la adorano. Da quando si aggira tra una scrivania e l’altra, l’atmosfera negli uffici è diventata più serena. Il segreto? Ron ron, qualche strusciatina e un innato talento diplomatico. Del resto Marina possiede tutte le qualità richieste dal ruolo: presidia il territorio con discrezione, tiene sotto controllo ogni movimento sospetto e gode di una popolarità che qualsiasi politico agognerebbe. A vegliare sulla sua brillante carriera c’è Massimo Rossi, il suo papà umano, pioniere delle gatte sindaco in Italia. Quello di Gravellona, infatti, è stato il primo Comune ad accogliere un gatto nel proprio staff. La capostipite fu Ciccetti, trovata nel 2005 davanti all’archivio comunale da Massimo e dall’allora sindaco Ratti. Non ricevette mai ufficialmente la fascia tricolore, ma nei fatti svolse il ruolo di gatta sindaco. Dopo di lei arrivò Pippi, adottata nel 2009 al Rifugio del Micio di Vigevano. È la prima gatta sindaco ufficiale di Gravellona Lomellina e, complice l’avvento dei social, la sua storia fece il giro del Paese. Alla sua scomparsa, nel 2013, Massimo tornò al gattile e ne uscì in compagnia di Marina. Da allora sono inseparabili.

Massimo capì subito che quella gatta aveva la stoffa, pardon il pelo, per la celebrità. E così è stato. Negli anni, Marina è diventata ambasciatrice dei benefici degli animali negli ambienti di lavoro. È stata ospite di trasmissioni, ha incontrato personaggi famosi e conquistato migliaia di persone. La sua storia è raccontata nel libro Le gatte sindaco, scritto da Massimo e pubblicato da Mursia, vincitore del XXXVIII Premio Firenze. Tra gli incarichi più prestigiosi del curriculum di Marina figurano dei matrimoni, celebrati affiancando il sindaco umano. A suggellare l’unione tra gli sposi c’è un documento speciale, impreziosito dall’impronta di Marina in qualità di firma ufficiale. Dopo 13 anni di onorato servizio, Marina si prepara a una meritata pensione. Il 27 novembre lascerà l’incarico con il suo umano. Ogni tanto, però, tornerà a passeggiare per il Palazzo di Città, sua seconda casa, dispensando ron ron ai dipendenti che già ne sentono la mancanza. E c’è da scommetterci che anche quest’anno aiuterà Massimo a fare il presepe al Comune, prendendo posto, come sua abitudine, vicino al bue e all’asinello. Alcuni sindaci si dimenticano. Altri entrano nella storia. Marina è entrata nel cuore di tutti.