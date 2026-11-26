C’è un momento in cui la chirurgia plastica smette di occuparsi della vanità e comincia a interessarsi alla criniera. È successo a Paolo Mezzana, chirurgo romano che dopo oltre venticinque anni trascorsi tra volti, nasi e tessuti umani ha deciso di cambiare pazienti. Non per regalare un profilo migliore ai cavalli, né per cancellare qualche ruga dal muso: per aiutarli a guarire. Così il bisturi (o meglio, la siringa) è passato dagli ambulatori alle scuderie, fino a quelle del IV Reggimento Carabinieri a Cavallo, dove Mezzana ha portato la medicina rigenerativa. E non si è fermato lì. Non è una crisi di mezza carriera ma una seconda vita professionale, in cui la medicina estetica lascia il posto a quella rigenerativa e il paziente, anziché guardarsi allo specchio, nitrisce. Il suo mestiere è sempre quello di riparare i tessuti, solo che adesso i pazienti hanno quattro zampe e nessuna preoccupazione per la palpebra cadente. Una storia che dimostra come, nella medicina, le buone idee possano anche cambiare specie. La tecnica che ha messo a punto è stata presentata ad Oxford a settembre al congresso mondiale di medicina rigenerativa e verrà portata anche al prossimo congresso mondiale ad Harvard nel 2027.

Dottor Mezzana, come si passa dalla chirurgia plastica alla cura dei cavalli?

«È iniziato tutto accompagnando a equitazione mio figlio Federico. Guardavo i cavalli infortunati, parlando con i veterinari. Ho capito che il kit che avevo messo a punto poteva essere impiegato per riparare tendini e articolazioni».

Quando ha capito che il tessuto adiposo poteva avere un’applicazione anche in veterinaria?

«Quando si studiava il grasso per aumentare i volumi si è capito che c’era qualcosa al suo interno che rigenerava i tessuti. Poi abbiamo scoperto che è un ricchissimo serbatoio di cellule staminali adulte che ognuno di noi detiene. Con le tecniche di medicina rigenerativa abbiamo imparato a lavorarlo. E quello che vale per noi vale anche per i cavalli».

Solo per i cavalli?

«Per qualunque animale dal quale si possa aspirare grasso. I cavalli ne hanno una grande concentrazione attorno alla coda, ma siamo già intervenuti anche sui cani e presto lo faremo su un pinguino e su un ghepardo».

Come funziona?

«Si fa una sola infiltrazione sull’animale debolmente sedato. La procedura sicura, semplice e veloce, dura circa quaranta minuti. Nel caso dei cavalli può essere effettuata anche in box. Bastano utilizzare un kit apposito e un device. Il tessuto adiposo trattato (cioè microfiltrato e ripulito da ciò che non serve e tenuto a una temperatura costante di 37 gradi in assenza di ossigeno relativa e sottoposto a una vibrazione di 100 Hz) ha un effetto antinfiammatorio immediato e successivamente un potente effetto rigenerativo sui tessuti danneggiati. Così l’animale si muove subito».

E i risultati, ci sono anche cavalli atleti tra quelli dei carabinieri?

«Sì, infatti. Sono i più sollecitati in termini di tendini e articolazioni. E i risultati del trattamento sono stati eccellenti, nessuna recidiva. In due, tre casi ho assistito a miracoli. Come per Magic Dive, un cavallo del quarto Reggimento Carabinieri: zoppicava al passo, ha fatto il Carosello Storico all’ultima Festa dell’Arma».

Come hanno preso i carabinieri il fatto che sia un chirurgo plastico ad occuparsi dei loro cavalli?

«In realtà ci siamo intesi immediatamente e abbiamo costruito un bellissimo gruppo di lavoro. Chi mi conosce in ambito veterinario ha la garanzia del fatto che mi occupi di medicina umana e, paradossalmente, viceversa. Tanto che ormai il pubblico dei miei congressi è trasversale».

Immaginiamo che la medicina rigenerativa, definita «rivoluzionaria», possa arrivare a curare anche tutt’altro.

«Certamente. Ciò che stiamo facendo ora è solo la punta dell’iceberg. C’è ancora un mondo sotto, da scoprire. Abbiamo capito per ora solo alcune parole del vocabolario con cui dialogano le nostre cellule. Sicuramente la medicina del futuro si legherà allo studio di questo linguaggio».

Dopo tanti anni di soli esseri umani, cosa le hanno insegnato i cavalli?

«Sono animali che hanno tanto da dare all’uomo, sono una sua estensione. Basti pensare che durante l’attività insieme il cuore del cavaliere e quello del cavallo si sincronizzano. Curarli è molto gratificante. Perché un essere umano subisce l’effetto placebo. Se io sono sufficientemente bravo ed empatico, un paziente umano può stare meglio anche solo per una parte di suggestione. Un cavallo no. Lì devi essere bravo e basta».

Restituisce il tempo agli esseri umani e il movimento a questi animali. È la sua nuova idea di bellezza?

«La bellezza è salute. Quindi anche curare un trauma è bellezza. Per un chirurgo plastico l’armonia e la bellezza rappresentano la salute».