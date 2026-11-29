Un addio partecipato, con persone arrivate da diverse regioni italiane e anche dalla Germania, per salutare un cane diventato una star dei social. Centinaia di persone, secondo alcune stime degli organizzatori persino migliaia, si sono ritrovate a Castello d’Argile, in provincia di Bologna, per l’ultimo saluto a Yago, il pitbull dell’influencer Luca Ugolini, seguito da circa due milioni di follower. Il cimitero per animali “Angeli a 4 zampe” ha accolto una folla numerosa, tanto da rendere necessarie modifiche alla viabilità e l’organizzazione di navette gratuite dai parcheggi per agevolare l’arrivo dei partecipanti. Il cane, disteso e coperto da una coperta che lasciava visibile soltanto la testa, è stato salutato da persone che avevano seguito per anni la sua quotidianità attraverso i video pubblicati online. “Non mi aspettavo tutte queste persone, significa che quello che abbiamo fatto sui social è tutto giusto. Apprezzo tantissimo la vicinanza nei miei confronti, in tanti mi hanno abbracciato, avere persone unite mi allevia il dolore”, ha raccontato Ugolini.

La storia sui social

La storia tra Luca Ugolini e Yago era cominciata nel 2012, quando il giovane di Correggio stava attraversando un periodo particolarmente difficile, segnato dalla depressione. L’arrivo del cane aveva rappresentato per lui un punto di riferimento importante, dando inizio a un rapporto durato quattordici anni. Passeggiate, giochi e addestramento erano diventati parte di una quotidianità che, con il tempo, l’influencer aveva scelto di condividere con il pubblico. La popolarità, però, era arrivata soltanto diversi anni dopo. Durante la pandemia, Ugolini aveva pubblicato per gioco un video insieme al pitbull su TikTok. Il filmato era diventato virale e da quel momento i contenuti dedicati alla loro amicizia avevano conquistato una comunità sempre più ampia, arrivando a circa due milioni di follower e diventando anche il tema di alcuni libri. “Quella con Yago è stata un’esperienza unica e fantastica, mi ha aiutato a tirarmi fuori da un momento buio, lo ricorderò per sempre: le passeggiate, i giochi, l’addestramento porterò tutto nel cuore”, ha detto il proprietario, ricordando gli anni trascorsi insieme.

L’affetto dei follower

La partecipazione ha superato le aspettative, richiedendo un’organizzazione straordinaria. Il Comune di Castello d’Argile ha predisposto modifiche alla circolazione, mentre la struttura ha messo a disposizione un servizio di trasporto dai parcheggi. Sandro Balboni, fondatore del cimitero per animali “Angeli a 4 zampe”, ha raccontato che il sito della struttura aveva ricevuto oltre 10mila visite in appena quindici minuti dopo la comunicazione del luogo della cerimonia, arrivando a bloccarsi. Tra i presenti c’erano anche persone che avevano conosciuto Yago soltanto attraverso TikTok, ma che si erano affezionate al rapporto tra il cane e il suo proprietario. Alcuni hanno raccontato di aver iniziato ad apprezzare la razza proprio grazie ai contenuti di Ugolini, che negli anni aveva cercato di contrastare i pregiudizi sui pitbull mostrando il loro legame con gli esseri umani.

Le polemiche sui ricordi commemorativi

La giornata è stata accompagnata anche da alcune polemiche nate nei giorni precedenti intorno ai cofanetti commemorativi contenenti il calco dell’impronta di Yago. Una parte del ricavato sarà destinata a un canile del Reggiano. L’iniziativa aveva suscitato critiche da parte di chi aveva accusato l’influencer di voler monetizzare il lutto. Per rispondere alle polemiche, Ugolini aveva deciso di non rendere disponibili i cofanetti online, riservandone l’acquisto alle persone presenti all’ultimo saluto. “Chi parla di strumentalizzazione degli animali non ha capito che ho voluto abbattere gli stereotipi su questa razza”, ha spiegato l’influencer, difendendo il percorso condiviso con il suo cane e il significato dei contenuti pubblicati negli anni. La morte di Yago non rappresenta comunque la fine del suo impegno sui social. Ugolini ha annunciato che, dopo aver elaborato il lutto, vorrebbe accogliere un altro cucciolo di pitbull e continuare a raccontare la propria esperienza. “Prima devo metabolizzare la perdita, più avanti prenderò un altro cucciolo e mi impegnerò ancora a combattere i pregiudizi che esistono su questa razza”. Per ora resta il ricordo di quattordici anni insieme e di una storia che, nata nella dimensione privata di un rapporto tra uomo e animale, è diventata un fenomeno seguito da milioni di persone.