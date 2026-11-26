Giallo alla Casa Bianca. Di «Feathers» l’altra mattina, non s’è vista neanche una piuma. Il pennuto era atteso insieme all’altro tacchino, «Freedom» («Libertà), alla tradizionale cerimonia che da 79 anni anticipa il Thancksgiving e che salva (a vita) dal forno due tacchini altrimenti destinati a imbandire la tavola degli americani. Ma Feathers non s’è presentato. C’è voluto un funzionario dell’aeronautica Usa a rassicurare i giornalisti convocati per l’ocasione, di aver visto entrambi i tacchini e che «godevano di ottima salute». E c’è voluto anche un secondo funzionario dell’amministrazione Trump a raccontare che Feathers si stava semplicemente «rilassando» nel giardino della Casa Bianca. Ma nessuno lo ha visto. Diffidenza? Paura? Nessuna conferma. E pensare che la selezione è ferrea. La National Turkey Federation, l’associazione dei produttori americani di tacchini, li seleziona accuratamente, con particolare attenzione all’aspetto ma anche al temperamento. I due pennuti più fortunati d’America devono dimostrare di saper sopportare dignitosamente fotografi, telecamere, discorsi ufficiali, luci, rumori e applausi scroscianti. Per imparare ad affrontare un tale trambusto, i candidati vengono spesso sottoposti all’ascolto della musica e dei rumori della folla. Nel 2024, per il training, furono utilizzati brani di AC/DC e Metallica. Poi vengono fatti alloggiare in una suite all’hotel Willard InterContinental di Washington. La prima «grazia» risale al 1947, quando la National Turkey Federation iniziò a donarli al presidente Harry Truman ma è diventata una tradizione nel 1989, con George H.W. Bush. Per il presidente Trump poco male. «Da questo momento, tu e Feathers, avete la completa e totale grazia presidenziale». Ma forse il piumato fino all’ultimo non si è fidato...