Lo davano per estinto. Da quasi un secolo. E invece con quegli occhietti sgranati ma pronto a leccarsi il veleno che produce dalle ascelle per sferrare cattivissimi morsi, il Lori lento di Bankga era ancora lì, vivo e vegeto. Uno beccato mentre mangiava in un giardino. Un altro guaiva impigliato in una recinzione. Un altro ancora si era presentato in una scuola. Sull’isola indonesiana di Banka, al largo di Sumatra quando capitava di incontrare quel cosino lungo appena 30 centimetri gli abitanti chiamavano il centro di rerecupero della fauna selvatica. Difficile immaginare che che qualcuno dall’altra del mondo si stesse chiedendo se esistese ancora. Le ultime segnalzioni nella letteratura scientifica risalivano agli anni Trenta. Nella Lista Rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn Red List) classificava la specie come «in pericolo critico (possibilmente estinta)». Ora a cancellare quel «possibilmente» sono stati i registri dell’Alobi Wildlife Rescue Center. Tra il 2015 e il 2025 il centro ne ha salvati più di 90 e ne ha riportati 86 in natura. I ricercatori hanno messo insieme le schede e pubblicato i risultti a ottobre sulla rivista di zoologia Spixiana. La maggior parte dei lori salvati portavano segni di ferite di qualche tipo, tra cui bruciature da scosse elettriche: tutti indizi che dimostrano come la perdita del suo habitat stia portando questo animale a rischiare sempre di più, avvicinandosi alle zone abitate probabilmente in cerca di cibo e riparo. A vederelo si capisce perchè qualcuno lo possa scambiare per un peluche. Tanto che qualcuno lo tiene anche come animaletto domestico. Ha il dorso rossiccio, una mascherina chiara e due occhi enormi adatti alla vita noturna. Si muove tra i rami piano e in silenzio, come promette il suo nome. Ma l’effetto peluche svanisce rapidamente, sono infatti gli unici mammiferi velenosi conosciuti. Leccano la secrezione di una ghiandola sotto l’ascella, la mescolano e possono trasmetterla con un morso. Non estinto, sempre raro, ma morde ancora.