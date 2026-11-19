L’ultimo paradosso: la paura di correre. Le runner molestate. Come emerge dalla prima ricerca su un fenomeno che si fa preoccupante: il 68% delle runner (sono all’86% tra 18-24 anni) ha subito almeno un episodio di molestie mentre si allena. Quasi una ragazza su tre riferisce di essere stata vittima di aggressioni fisiche e commenti a sfondo sessuale, anticipa l’indagine su un campione di 5000 donne tra i 18 ei 50anni che domani (presente Fiona May), all’Allianz Cloud di Milano sarà presentata insieme ad App ChangeToRun. La mezzofondista azzurra Gaia Sabbatini ha rivelato sui social le sue esperienze traumatiche.

Gaia, cosa le è successo?

«Io purtroppo mi sono ritrovata più volte ad essere seguita da persone in bici, sono esperienze che traumatizzano».

Quando e dove?

«Due volte a Roma sotto il Lungotevere, una a Birmingham, sul Canale. Da uomini che mi stavano dietro. Io mi fermavo e loro pure. Io cambiavo direzione e loro pure. Era palese che mi stessero seguendo. Magari hanno visto una bella ragazza ma non so cosa volessero fare, se avessi pensato allo stalking avrei denunciato. Di sicuro ho avuto paura. Sono persone disadattate: ti vedono e ti seguono».

Cosa l’ha più impressionata?

«E’ assurdo che questi episodi siano successi in pieno giorno, la prima volta mi è successa a mezzogiorno ed era pieno di runner. Secondo me c’è del disagio, noto che a queste persone non importa nulla delle conseguenze. Sono totalmente disinteressate ».

Cosa le ha lasciato questa esperienza?

«Prima ero più serena, mettevo la musica e correvo tranquilla. Dopo queste esperienze non sono più tranquilla. Adesso, ahimè, mi allarmo subito e prendo più precauzioni: quando vedo una persona dietro di me, la vedo per più tempo, faccio dei veri test. Adesempio se vedo poca gente in un posto lo cambio, spengo l’auricolare così sento i passi, se qualcuno si avvicina. Sono sempre sul piede...di guerra».

Servirebbe più sicurezza nei percorsi?

«Tutto parte dall’infanzia, si dovrebbe fare educazione sesso-affettiva a scuola perché comunque queste persone disagiate sono arrivate a non capire che spaventano un altro essere umano con certi comportamenti; altre agiscono con comportamenti violenti verso le donne come dimostra la cronaca. Non risolviamo il problema da questi adulti disagiati ma bisogna partire dalla base, da un’educazione sin da piccoli, da famiglia e scuola. Da piccoli passiamo molto tempo a scuola: la scuola deve educare in tutti gli ambiti, non solo l’apprendimento, deve formare come persona ».

C’è il rischio che le donne si chiudano in casa a correre sul tapis-roulant…?

«È follia pura, mi è successo per strada sentire commenti sessisti, io sorvolo, ma la cosa che più mi infastidisce è avere paura. Io non vado mai in giro per strada da sola, evito, ho la posizione nel telefono di mia sorella e lei la mia h24. Purtroppo non sai mai cosa ti può succedere. Spero ci sia un cambiamento».

Questo App aiuterà?

«Una community solidale è una bellissima iniziativa».

Con quale spirito ha iniziato la preparazione?

«Mi alleno da un mese e mezzo, il mio gruppo è a Manchester. Andrò in Sudafrica, dove inizierà un susseguirsi di raduni e gare. Sono carica».

L’Italia dell’atletica è in nomination per l’Oscar dell’anno.

«Abbiamo una nazionale fantastica: mai così tante medaglie in così pochi anni. Sono onorata di far parte di questa generazione, che ha una mentalità vincente, è cambiata in questi anni. Non sogna soltanto, ma raggiunge obiettivi concreti».