Nadia Comaneci: “I giovani credano nell’impossibile”

La ginnasta perfetta compie 65 anni. Nadia Comaneci, ai Giochi di Montreal 1976, ne aveva solo 14 quando diventò la prima della storia ad ottenere il 10 della perfezione. A Mosca 1980 fu poi la prima a confermarsi alla trave. Anni politicamente bui. Romena, dopo 9 podi olimpici (5 ori), 4 mondiali (2 ori) e 12 europei (9 ori), l’incantevole Nadia fuggì poi negli Usa, dove ora vive.

Nadia, hai detto che la perfezione non esiste, ma tu ne sei il simbolo: c’è più orgoglio o responsabilità?

«Credo un po’ di entrambi. Certo, sono orgogliosa di ciò che ho realizzato, ma non mi sono mai considerata perfetta. Il 10 perfetto era il punteggio di un esercizio, non di una persona. A 14 anni, non pensavo di fare la storia. Negli anni, ho capito che il 10 perfetto rappresenta qualcosa di molto più grande. Ispira i giovani a credere che cose straordinarie siano possibili. E questo comporta una grande responsabilità. La perfezione non è l’obiettivo, ma diventare la migliore versione di se stessi».

Come nacque quel 10 perfetto?

«Non c’è stata una formula magica. Sono stati anni di duro lavoro, disciplina e migliaia di ripetizioni anche se si ricordano solo quei 30 secondi alle parallele. Non pensavo al 10 ma all’esercizio provato. E nessuno si aspettava che il tabellone mostrasse 1.00! Non era stato progettato per mostrare un 10.00 perché nessuno immaginava sarebbe successo. Non capii subito di aver fatto la storia».

C’è qualcosa che non hai mai raccontato di quei giorni a Montreal?

«Avevo solo 14 anni, tutto era nuovo, emozionante e nulla di ordinario. Ricordo di aver camminato per il Villaggio e di aver mangiato in mensa con atleti di cui avevo solo sentito parlare».

Esiste uno “stile Comaneci”?

«Il mio era una combinazione di precisione, eleganza, controllo e sicurezza. Mi è sempre piaciuta la ginnastica che sembrava senza sforzo, anche quando gli esercizi erano molto difficili. Volevo che ogni movimento fosse pulito e preciso. Se esiste uno stile Comaneci, forse consiste nel far sembrare facili le cose difficili. Ma lo stile è anche personalità, e ogni ginnasta deve trovare il suo».

Tua madre ti mandò dall’allenatore Béla Károlyi perché rompevi un sacco di cose in casa e non riuscivi mai a stare ferma.

«Sì, avevo un sacco di energia! Correvo, saltavo, mi arrampicavo sempre, e non ero il tipo di bambina che riusciva a stare seduta tranquilla a lungo. La ginnastica era perfetta perché così quell’energia aveva uno scopo. Béla e Márta Károlyi riconobbero il mio potenziale, ed è così che è iniziato tutto. Credo ci sia un messaggio per i genitori: a volte un bambino con troppa energia semplicemente non ha ancora trovato l’attività giusta».

Ti sei sentita usata dal regime comunista di Ceauescu? Erano gli anni della Guerra Fredda: che ricordi hai di quei giorni drammatici?

«A 14 anni, non capivo la politica come la capirebbe un adulto. Il mio mondo era la ginnastica. Ero orgogliosa di rappresentare la Romania, e lo sono ancora. Naturalmente, il mio successo fu utilizzato per promuovere il Paese, soprattutto durante la Guerra Fredda. Crescendo, ho compreso le restrizioni del sistema politico del tempo. La vita era molto controllata e la libertà personale limitata. Cosa diversa dal popolo romeno».

Fuggire negli Usa ti ha salvata?

«Ha sicuramente cambiato la mia vita e mi ha dato la libertà di decidere. Lasciare la Romania nel novembre 1989 è stato pericoloso. Lasciai la mia famiglia, la mia casa, tutto: senza sapere cosa sarebbe successo dopo. A volte la gente pensa che, essendo famosa, tutto sia stato facile. Ma la fama non dà necessariamente la libertà. Negli Stati Uniti sono riuscita a costruirmi una nuova vita, a crearmi una famiglia e a dedicarmi alla ginnastica. Andarmene mi ha regalato una seconda vita, ma la Romania farà sempre parte di me».

Quella scelta quanto l’ha cambiata nelle idee?

«La mia generazione non poteva scegliere, la libertà fa un’enorme differenza. Ora le ragazze hanno le opportunità per realizzare i propri sogni».

Tra Larisa Latynina, Simone Biles e Nadia Comaneci, come finirebbe un’ipotetica competizione?

«Larisa era straordinaria ai suoi tempi, Simone ha portato la ginnastica a un livello di difficoltà incredibile e la mia generazione ha gareggiato con regole e aspettative molto diverse. Non si possono davvero confrontare i punteggi tra generazioni diverse. Ciò che conta è che ogni generazione ha fatto progredire la ginnastica a modo suo. Ammiro entrambe e penso che dovremmo celebrare il contributo di ognuna di noi, piuttosto che decidere chi sia la migliore. Anche se sarebbe sicuramente una competizione interessante da guardare!».

Nella ginnastica, persino negli Stati Uniti, ci sono stati abusi.

«La ginnastica non dovrebbe mai essere un ambiente pericoloso per una bambina. C’è una differenza tra disciplina e abuso, e questa differenza deve sempre essere rispettata. Abbiamo imparato importanti lezioni da ciò che è accaduto. Voglio che i bambini amino la ginnastica e che i genitori sappiano che il loro benessere è sempre al primo posto».

L’Italia a Parigi è riuscita a vincere l’oro olimpico tra le donne.

«Sono stata davvero felice per l’oro di Alice D’Amato alla trave: l’italiana ha saputo gestire in modo splendido quel momento. E tutta la squadra ha disputato un’ottima Olimpiade».

Vedi una nuova Comaneci nella tua accademia?

«Vedo tante ragazze di talento, ma non sto cercando un’altra Comaneci. Ciò che conta è che si divertano, sviluppino fiducia in se stesse e scoprano le proprie capacità. Lo sport insegna disciplina, pazienza e come rialzarsi dopo una caduta. Queste lezioni restano per tutta la vita. Forse un giorno un’altra ginnasta sorprenderà il mondo come ho fatto io a Montreal. Ma spero che farà la storia con il suo nome e il suo stile».