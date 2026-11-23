Il ritorno sul ring di Clemente Russo - a 44 anni d’età e a 5 dal ritiro - è durato poco più di 7 minuti e mezzo. Due round di studio, poi nella terza ripresa il gancio destro di Momo Elmaghraby è piombato come una sentenza: ko tecnico, grazie e arrivederci alla prossima. «Mi sono messo in discussione, spero di essere stato d’esempio per tanti giovani», ha detto Russo al termine. Piccolo inciso: il pugilato dilettantistico e quello professionistico, anche se sempre di pugni trattasi, sono due mondi a parte. Esordire da «pro» a 44 anni è stato un azzardo. Russo lo sapeva e ha giocato le proprie carte. Non con la spensieratezza di un ragazzetto alle prime armi, semmai con la maturità di un campione che conosce i propri valori e i propri limiti. Seppur breve, è stato match vero e duro e il destro da ko di Momo è lì a ricordarlo anche ai più scettici. Altro che farsa da «prendi la borsa e scappa».

Il ritorno sul rettangolo verde di Ronaldinho - a 46 anni d’età e a 11 dal ritiro - è durato 45 minuti. Le statistiche parlano di 28 tocchi di palla, 21 passaggi oltre alla giocata da cui è nato il gol del momentaneo 1-0 del Ravenna. Accadeva una settimana fa, l’occasione era l’incontro Ravenna-Forlì di Serie C, telecamere di mezzo mondo come mai era accaduto per una partita di lega minore, oltre 7mila biglietti venduti e stadio esaurito. Calcio e calci reali, corsa e sudore, nessuna esibizione da show.

Per rimettersi i guantoni o gli scarpini dopo anni di inattività ci vuole coraggio: la figuraccia è il nemico peggiore e a una certa età non c’è seconda chance. Russo e Ronaldinho erano scesi alla stazione ma hanno deciso di risalire sul treno. E quando si parla di fenomeni, l’aspettativa è sempre elevata: Tatanka ha riempito i 5mila seggiolini dell’Allianz Cloud di Milano, il Ravenna ha venduto oltre 3mila magliette del brasiliano. «Creano hype», si dice oggi, ma ridurre tutto a semplice marketing è un errore. Non è solo sport, non è solo show: è passione. E la carta d’identità lasciatela a casa.