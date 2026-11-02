Chi era Ciara Mageean, la campionessa irlandese morta a 34 anni

Lutto nel mondo dell’atletica internazionale. La campionessa irlandese Ciara Mageean è morta a 34 anni per un tumore all’intestino. La mezzofondista, che a Roma nel 2023 aveva vinto il titolo europeo nei 1500 metri, aveva annunciato la malattia solo un anno fa. L’annuncio della sua scomparsa è stata data dalla famiglia attraverso i suoi profili social, dove era molto seguita: “Alle 6.30 di questa mattina, Ciara ha perso la sua battaglia contro il cancro, circondata da tutti i suoi cari. Amatissima figlia, sorella, moglie, amica e fonte di ispirazione per moltissime persone, ci mancherà profondamente”.

La carriera e le medaglie

Nata a Portaferry il 12 marzo 1992, Ciara Mageean aveva esordito giovanissima nel mondo dell’atletica, sport per cui nutriva una profonda passione. Il primo grande impegno era arrivato nel 2008 con la partecipazione ai Mondiali Under 20 e poi subito dopo la prima medaglia, il bronzo, conquistata ai Giochi giovanili del Commonwealth nei 1500 metri, la sua specialità. Nel 2009 aveva messo a segno una doppietta, conquistando due medaglie d’argento ai Mondiali U18 di Bressanone negli 800 metri e poi nei 1500 ai Mondiali U20 in Canada. Il suo palmarès si era arricchito di un argento, conquistato a Tallin nel 2011 agli Europei U20 e di un bronzo ottenuto nel 2016 agli Europei di Amsterdam. Dopo un periodo difficile segnato da alcuni problemi fisici, Mageean era tornata a vincere nel 2022, con due argenti conquistati agli Europei e ai Giochi del Commonwealth fino al trionfale oro vinto agli Europei di Roma nel 2024 e nel 2023 era stata nominata Sportiva dell’anno 2023 dalla BBC Northern Ireland.

La scoperta della malattia

Nel maggio 2025 le era stato diagnosticato un cancro al colon al quarto stadio e a luglio aveva annunciato pubblicamente il suo momentaneo ritiro dagli impegni sportivi. “Credo che nella vita ognuno si crei la propria speranza. Non permetterò a questo cancro di vincere”, aveva detto alla stampa irlandese Ciara Mageean, che non si è mai arresa alla malattia. Per raccontare la sua battaglia e la sua voglia di vivere la campionessa irlandese aveva scritto anche un’autobiografia “My Greatest Race”, pubblicata all’inizio del 2026. Nonostante le cure e la forza di volontà, a maggio di quest’anno la campionessa irlandese aveva svelato di essere in fase terminale.

Il matrimonio con Thomas

Determinata a godersi fino all’ultimo istante della sua vita Ciara ha sposato il suo compagno, Thomas Moran, anche lui atleta, poche settimane fa, l’11 ottobre 2026. Nonostante la malattia l’avesse provata fisicamente, era apparsa raggiante al matrimonio, celebrato in forma civile a Belfast, e aveva condiviso numerose foto sui suoi canali social. I festeggiamenti con parenti e amici si erano celebrati due settimane dopo, il 25 ottobre, una settimana prima della sua scomparsa.