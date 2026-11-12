“Cerchiamo di fermarli prima che colpiscano”: viaggio nella war room segreta che protegge gli ebrei americani

Miami (Usa). Foto, nomi, riferimenti spazio-temporali: la riservatezza è d’obbligo quando si entra nel centro operativo del Secure Community Network di Miami. “Potete fare domande, ma non dare riferimenti precisi, né nomi”: ci accolgono così gli analisti impegnati nel rilevare le minacce alla comunità ebraica nel sud della Florida. Il lavoro di schermatura è prezioso e punta a proteggere quanto più possibile il lavoro dei difensori. Non possiamo fornire dettagli sull’ufficio in cui ci troviamo, né sulla sua posizione esatta. Ci sono pc e due maxischermi: il primo, ci spiegano, indica le minacce in tempo reale segnalate a livello globale; l’altro mostra tutti i luoghi ebraici sensibili nel sud della Florida. La segretezza è tutto: “Dobbiamo nascondere alcuni riferimenti, non possiamo rendere questo luogo identificabile”.

Ma qual è la ragione di tanta segretezza? Ce lo spiega una delle analiste. Per proteggerla useremo un nome fittizio, Miriam. “Lavoro qui come Associate Director of Threat Management and Information Sharing del Secure Community Network da tre anni, e prima ho lavorato per il governo federale, le forze dell’ordine e l’intelligence”. Con lei c’è un’altra analista che chiameremo Sarah: “Lavoro qui da poco, ma mi occupo da sempre di antiterrorismo e cybersicurezza e ho lavorato in questo settore per cinque anni in Israele”. Il lavoro nella “war room” si articola lungo tre direttrici, ci spiegano:

Scandagliare la rete per individuare minacce online contro la comunità ebraica ed esaminare i discorsi d’odio che circolano sul web.

Fornire supporto una volta individuati casi sospetti, restando in contatto con i responsabili della sicurezza presenti sul territorio e con le sinagoghe e altre strutture in tutto il Paese, oltre a fornire supporto analitico in caso di incidenti di sicurezza.

Infine, il centro produce materiale di intelligence: rapporti sulla situazione, bollettini e analisi più estese.

La rete nazionale di protezione

“In sostanza, i centri regionali funzionano secondo un modello «hub and spoke», a mozzo e raggi: il centro nazionale, noto come Jewish Security Operations Command Center (JSOCC), è il nodo principale, quelli regionali sono i punti della rete sul territorio”, dice Miriam a Il Giornale. Il sistema a “ruota” permette di avere una flessibilità importante. Da un lato lascia gli analisti locali concentrati solo sulle rispettive aree di competenza: “Possiamo seguire le minacce locali, i gruppi e le persone di interesse e lavorare direttamente con le forze dell’ordine”, ci dice ancora Miriam. Dall’altro lato, “rimaniamo pienamente collegati al centro e all’intera rete nazionale. Se una persona si presenta in una sinagoga di questa zona ed è coinvolta in un incidente, possiamo verificare se sia stata coinvolta in altri episodi”.

Sarah ci spiega anche un altro passaggio importante: “Se una persona riceve una minaccia, la riferisce a un responsabile della sicurezza, che trasmette la segnalazione alla nostra sezione e noi la approfondiamo. Se la minaccia arriva online, cerchiamo quella persona in rete, vediamo se possiamo identificarla, se minaccia anche altri e quale sia la sua presenza digitale”.

Manifestazioni in tutto il mondo, in occasione della Giornata globale per il supporto alla Palestina Manifestazione anti-sionista a Washington nel gennaio del 2024 (Robyn Stevens Brody / ipa-agency.net/Robyn Stevens Brody/Sipa USA/Fot)

Il Progetto RAIN e il monitoraggio delle minacce

Il cuore del lavoro di intelligence è il Progetto RAIN, cioè Real-Time Actionable Intelligence Network. “Si tratta di uno strumento di monitoraggio delle minacce a livello internazionale”, ci spiegano. È uno strumento che viene usato per identificare e tracciare le minacce a più di 13mila strutture ebraiche nel Nord America. Il Progetto RAIN è nato nel 2018 dopo l’attentato alla sinagoga Tree of Life, grazie alla collaborazione con professionisti della tecnologia legati alla comunità di Pittsburgh. A fianco di questo sistema proprietario c’è un secondo strumento, noto come Factal, che aiuta nell’individuazione delle tendenze globali.

“Il nostro lavoro”, prosegue Miriam, “si basa solo su fonti aperte e segue linee guida rigorose, basate sulla nostra politica sulla privacy. Tutto deriva da una raccolta passiva: non interagiamo online con gli utenti né facciamo cose del genere”. Il punto è molto importante perché apre la delicata questione della libertà di espressione.

“Negli Stati Uniti i limiti di ciò che si può dire legalmente online sono probabilmente diversi da quelli di molti altri Paesi. Monitoriamo quindi quei discorsi per valutarne l’effetto sulla comunità ebraica. Soprattutto cerchiamo segnali di escalation o del passaggio a condotte criminali. Monitorare retorica antisemita, disinformazione e altri contenuti ci aiuta a capire il quadro delle minacce, la direzione che stanno prendendo determinate persone e i possibili processi di radicalizzazione”.

Il confine tra libertà di espressione e minacce reali

Il nodo della libertà di espressione è complesso. “Qui negli Usa”, continuano le analiste, “usiamo un’espressione che chiamiamo ‘lawful but awful’, legale, ma ripugnante. Dipende dalle circostanze, per esempio se una persona diffonde genericamente certi contenuti online. Nella maggior parte dei casi sono discorsi terribili, ma leciti. Se però il discorso d’odio prende di mira direttamente una persona, la situazione può cambiare. Ad ogni modo, il discorso d’odio in sé non è un reato”.

La questione della libertà di espressione, in un Paese come gli Stati Uniti e in particolare in Florida, è complessa e sfaccettata, anche perché l’applicazione delle regole dipende da procuratori differenti e da norme che possono cambiare da Stato a Stato. Allo stesso tempo, il tema si intreccia con minacce reali. Sarah ricorda, ad esempio, quanto successo a Pittsburgh con l’attacco alla sinagoga Tree of Life dell’ottobre 2018, quando un uomo ha ucciso 11 persone: “Robert Bowers, l’autore dell’attacco, pubblicava molto online, ma gran parte dei suoi discorsi era ripugnante, pur essendo legalmente consentita, finché non è passato all’azione”. “Il nostro obiettivo”, conclude, “è cercare i segnali di escalation verso l’attività criminale”.

Sarah ci spiega che le frasi antisemite o i commenti razzisti portano a un primo livello di monitoraggio da parte del centro: “Guardo il suo profilo e mi chiedo: fa minacce esplicite? Usa parole violente come «farò questo o quello»? Ci sono armi o segnali concreti di preparazione, come il caricamento di munizioni? Quando invece si tratta soltanto di commenti razzisti o denigratori, li osservo e poi passo ad altro”.

Il memoriale fuori dalla sinagoga di Pittsburgh (Associated Press/LaPresse/AP)

Dalle segnalazioni alle forze dell’ordine

Tutto questo lavoro si articola in un processo operativo ben preciso. Partendo da una segnalazione, gli analisti iniziano a scandagliare i social media e la presenza online della possibile minaccia, cercando altri indicatori di pericolo e provando a capire meglio il profilo dell’autore: “A volte le persone cercano di restare anonime online, ma lasciano comunque tracce della propria identità”, prosegue Miriam. “L’analisi mira quindi a risalire alla persona e a capire dove potrebbe trovarsi, così da sapere a quale forza di polizia rivolgerci”.

Il lavoro, però, non si ferma a questo. Si completa con l’elaborazione di un prodotto di intelligence operativo, condivisibile con i responsabili della sicurezza delle strutture ebraiche, con le forze dell’ordine e anche con le autorità federali. “Possiamo identificare minacce online e condividerle direttamente con la polizia”, continua Miriam. La rete di protezione intorno alla comunità si estende anche grazie a due collegamenti importanti: il primo con il National Threat Operations Center (NTOC), centro operativo centrale dell’FBI per la raccolta e la gestione delle segnalazioni pubbliche negli Stati Uniti; il secondo con il National Network of Fusion Centers, il sistema decentralizzato creato dopo l’11 settembre per raccogliere, analizzare e condividere informazioni sulla sicurezza nazionale. Questi collegamenti forniscono una rete di protezione supplementare perché estendono il controllo anche al di fuori dei centri regionali: un soggetto che minaccia diverse sinagoghe in Stati differenti può essere conosciuto dalla rete nazionale di SCN prima che ciascun episodio venga collegato agli altri e prima che una minaccia arrivi in uno specifico contesto locale.

L’intelligenza artificiale e l’importanza del fattore umano

Nel corso della conversazione con Miriam e Sarah emergono due elementi che paiono slegati, ma che in realtà sono collegati. Il primo riguarda il lavoro tecnologico. L’intero sistema si appoggia a strumenti di intelligenza artificiale che aiutano gli analisti nella valutazione preliminare delle minacce e accelerano il lavoro di identificazione dei soggetti, ma allo stesso tempo gran parte dell’impianto di monitoraggio è nelle mani di chi svolge l’attività.

Il fattore umano, ci dicono, è fondamentale perché legato alle specificità di ogni comunità. In sostanza, la conoscenza del territorio è tutto. Questo punto aiuta a spiegare perché l’elemento umano sia importante nell’affrontare le minacce. In questa fase il mondo ebraico americano affronta problemi di varia natura. Non c’è, spiegano Miriam e Sarah, un’unica fonte di minaccia. Si va dai suprematisti bianchi agli elementi della galassia islamista: un ambiente frammentato, in cui possono convivere diverse forme di estremismo alimentate dai conflitti internazionali. Per queste ragioni, monitoraggio e conoscenza del territorio sono la prima linea di protezione.