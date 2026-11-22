L’Fbi lancia l’allarme su possibili attacchi di Al Qaida, in stile 11 settembre, durante la festa del Ringraziamento. Tutto ha inizio il 10 settembre, alla vigilia del 25° anniversario dell’attacco alle Torri gemelle, quando la rete del terrore pubblica un lungo video di 52 minuti per elogiare l’operazione kamikaze. Oltre a immagini inedite di Hamza, il figlio di Osama bin Laden, che sarebbe stato ucciso da un attacco mirato con un drone nel 2019, vengono riprese dichiarazioni di esperti, che ritengono al Qaida ancora pericolosa. Ad un certo punto si sente una voce registrata, attribuita a Saif al Adel, il capo della rete del terrore dopo le eliminazioni di Bin Laden e Ayman al Zawahiri. Il messaggio non lascia dubbi: come l’11 settembre, al Qaida è capace di lanciare attacchi contro gli Stati Uniti. Al Adel avrebbe trovato riparo da tempo in Iran, che ha giurato vendetta per la decapitazione dei suoi vertici nell’attacco aereo israeliano e americano di febbraio-marzo. Venti giorni dopo il video di Al Qaida, sul volo Flydubai FZ1073, zeppo di turisti israeliani, viene sventato un dirottamento che puntava a replicare l’11 settembre. Il copilota, Hamam al-Hammami, voleva schiantarsi sull’aeroporto di Tel Aviv uccidendo tutti i passeggeri, che sono riusciti a riprendere il controllo dell’aereo. Omanita, 29 anni, era stato radicalizzato nove anni prima in Australia dai sermoni di un predicatore che definiva gli ebrei «sciacalli» e «sanguisughe» da sconfiggere per sempre.

Dopo la sventata tragedia i seguaci del terrore in rete hanno inneggiato al copilota dirottatore auspicando nuovi attacchi del genere. Al punto che la antenne dell’antiterrorismo americano hanno lanciato l’allarme su probabile attentati di Al Qaida negli Stati Uniti. L’Fbi ha diramato il 19 novembre un dettagliato rapporto mettendo in guardia le compagnie aeree dopo i messaggi che “elogiano il tentato dirottamento (del Boeing Flydubai, nda) e incoraggiano attacchi analoghi contro interessi percepiti come statunitensi, israeliani ed ebraici». Annunci diffusi da ledere organi di propaganda in rete di Al Qaida, che celebrano l’azione del 30 settembre, anche se fallita, come «un modello per aggirare le misure di sicurezza».

Nell’allerta l’Fbi elenca i potenziali segnali di pericolo e infiltrazione nelle maglie della sicurezza. Individui che, senza una legittima motivazione professionale, richiedono agli operatori del settore informazioni dettagliate sulle operazioni di volo e sulle procedure di sicurezza. Persone che manifestano «un forte desiderio di occuparsi personalmente di determinati bagagli». E la scomparsa inspiegabile di dispositivi come le radio utilizzate dal personale delle compagnie aeree, i badge di accesso e le uniformi. L’allerta precede la settimana del Ringraziamento, che secondo le stime prevede il movimento di 5.96 milioni di persone con voli interni negli Usa.

Non solo: venerdì pomeriggio alle 17,50 è scattato per la prima volta l’allarme droni alla base americana di Sigonella. Un quadricottero è stato avvistato sui radar, vicino agli alloggi, facendo scattare il protocollo di sicurezza. Intercettazione e inibizione del segnale del drone e messa in sicurezza delle piste con l’opzione estrema di deviare il traffico aereo.

L’allarme è rientrato alle 20,30 e i carabinieri stanno indagando, ma potrebbe trattarsi di un errore o di uno scherzo.

«Non abbiamo grandi notizie di una particolare capacità organizzativa di Al Qaida, ma gli americani hanno informazioni migliori - dichiara il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli -. Il terrorismo internazionale di matrice islamica rimane una grave minaccia».