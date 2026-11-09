“È stato terrorismo”

La Polonia s’interroga sull’attentato che ha insanguinato Cracovia, teatro dell’orrore in cui paiono culminare le turbolenze politiche da cui è scossa. Il 7 novembre, nella Piazza del Mercato al centro della città, il 24enne polacco Michal Oksinski ha aperto il fuoco sui passanti con un fucile d’assalto AR-15, sparando dall’auto che guidava. Sei i corpi senza vita sull’asfalto: quattro polacchi, un cittadino britannico e un’austriaca. Prima di colpire, l’aggressore aveva sterminato la propria famiglia nella sua abitazione di Ostrowiec witokrzysk, uccidendo a colpi d’arma da fuoco padre, madre e sorella. Una scia di sangue in cui ai morti si aggiungono 16 feriti nel centro di Cracovia, tra cui due degli agenti di polizia intervenuti per fermare Oksinski nella sua furia omicida, conclusa solo quando l’aggressore è stato ferito a colpi di pistola dalle forze dell’ordine. Scampato pericolo, invece, per gli alunni del liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale e i loro accompagnatori che, mentre Oksinski sparava, erano nell’area della Piazza del Mercato di Cracovia, tappa del loro Viaggio della Memoria in Polonia. Tutti illesi sono rientrati in Italia col sostegno della Farnesina, come dichiarato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani.

Ora, con Oksiski arrestato e ricoverato in condizioni critiche, la Polonia ha indetto due giorni di lutto nazionale. Secondo il primo ministro Donald Tusk, l’attacco di Cracovia è «un atto di terrorismo» e in questa direzione indaga la Procura nazionale. Tuttavia, sono da chiarire sia il movente sia il profilo del giovane, che ha sparato in tuta mimetica ed elmetto come un militare che combatte una sua guerra personale. Una prima pista punta sull’ultradestra nazionalista, xenofoba e omofoba che da anni miete consensi in Polonia. Per il ministro dell’Interno, Marcin Kierwiski, l’attentatore era «affascinato da ideologie di estrema destra». Tuttavia, sul web circolano immagini attribuite a Oksiski in cui il 24enne si mostra in uniforme, basco amaranto dei parà e maschera antigas con la bandiera arcobaleno del movimento Lgbtqia+. Sulla base di questi elementi Oksiski viene descritto come «estremista di sinistra anarco-comunista» su X, dove è in corso un’accesa guerra dell’informazione sulle sue idee. «Non attribuiamo un’ideologia a un disturbato», comunica la polizia.

Potrebbe essere proprio questo il movente di Oksinski: un disturbo personale deragliato nell’omicidio. È un profilo ricorrente sui gruppi Telegram e WhatsApp del Terrorgram: giovani privi di una formazione ideologica si isolano sul web dove sfogano le proprie frustrazioni, si radicalizzano in un culto della morte e della violenza non politica, ma fine a se stessa. Una nuova forma di estremismo nichilista in cui la rabbia distruttiva è il mezzo, la notorietà e il riconoscimento il fine. Oksinski potrebbe essere uno di questi giovani traviati dall’esibizionismo della società dello spettacolo fino a tramutarsi in angelo sterminatore. Una bomba a orologeria il cui detonatore si è azionato, una delle tante che si ammassano nell’oscurità del web.