Michal, il killer taciturno che disegnava assalti a scuola

Fino a due giorni fa Ostrowiec witokrzyski era nota per ospitare la cappella più antica della Polonia e la Collegiata di San Michele Arcangelo. Ora anche perché lì abitava il 24enne Michal Oksinski, che sabato ha sparato all’impazzata nel centro di Cracovia, dopo aver ucciso genitori e sorella nella sua casa. Lì i poliziotti hanno ritrovato varie armi e munizioni (oltre alle 11 rivenute nell’auto da cui ha aperto il fuoco sulla piazza), anche se sia l’aggressore che suo padre possedevano un regolare porto d’armi. Lì stanno cercando motivazioni ed elementi, per costruire il profilo esatto di un ragazzo tranquillo e taciturno, che ha deciso di commettere una strage. Lì stanno ascoltando testimoni e vicini di casa per tentare di avere una o più piste su un caso non semplice, anche perché rappresenta una vera novità nel Paese.

Al momento l’unica certezza l’ha fornita il ministro dell’Interno polacco, Marcin Kierwinski, che ha descritto il giovane come un uomo di idee ultranazionaliste: «Tutto sembra indicare che era affascinato dall’ideologia di estrema destra». Ma su quali basi? Non aveva precedenti penali, ma ogni domenica frequentava con il padre un poligono di tiro a Starachowice. I rappresentanti del club sportivo sui media polacchi hanno riferito che Michal non aveva imparato lì a sparare secondo tecniche e tattiche militari. In un comunicato ufficiale il poligono ha spiegato che «non svolge e non ha mai svolto corsi di addestramento al combattimento, tattiche di combattimento in ambiente urbano o attività di preparazione all’uso delle armi contro le persone. L’addestramento al tiro impartito presso la nostra struttura ha esclusivamente carattere sportivo». Dunque dove aveva appreso quelle tecniche che ha messo in atto indossando mimetica, elmetto e giubbotto antiproiettile? Sua madre lavorava alla Biedronka, sua sorella studiava all’Accademia. Oksiski era un tornitore di professione: aveva studiato presso il Centro di Formazione Professionale e Continua di Ostrowiec witokrzyski, noto anche come Samochodówka.

Una vecchia compagna di scuola, intervistata da una radio locale, ha offerto un ricordo: «Ci siamo detti che un giorno avrebbe sicuramente ucciso qualcuno. All’epoca scherzavamo, ma non c’è niente da ridere», aggiungendo che in classe il 24enne disegnava uomini impiccati, o qualcuno che entrava con una pistola. E quando gli è stato chiesto conto di quegli schizzi «lui ha detto che si trattava di un attacco alla scuola e che era lui quello che entrava con la pistola». Un altro compagno ha riferito che in occasione di una lezione online Oksinski «si è collegato alla classe indossando una maschera antigas». Insomma comportamenti sui generis, senza dubbio non consueti ma non ancora una dimostrazione precisa di un soggetto disturbato che avrebbe potuto uccidere in questo modo.

Non solo era incensurato, ma in nessun caso in passato aveva avuto il minimo problema con vicini o poliziotti per spari o violenze. Potrebbe essere stato vittima di una sorta di radicalizzazione accelerata da parte di reclutatori sui social. Oppure voleva emulare qualche scena che spesso purtroppo accade nei college americani? Dunque l’inchiesta antiterrorismo sulla sparatoria mortale di Cracovia procede per gradi. E per tesi.