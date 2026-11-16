Ascolti tv, Report crolla al 4,5% di share: oltre 300mila spettatori in meno in una settimana. La sfida tra gli altri programmi

È la partita Belgio-Italia di Nations League a conquistare la vetta degli ascolti televisivi di domenica 15 novembre. La sfida trasmessa da Rai 1 ha raccolto 8 milioni e 6mila spettatori, pari al 39,2% di share, lasciando ampio spazio tra sé e le altre proposte della serata. Ma tra i risultati che attirano maggiormente l’attenzione c’è anche quello di Report, che registra una nuova flessione e scende al 4,5% di share. Un dato che apre interrogativi sul futuro del programma di inchieste di Rai 3 dopo il cambio alla guida.

Report, seconda puntata in calo: persi oltre 300mila spettatori

Non è un debutto incoraggiante quello della nuova stagione di Report, che alla seconda puntata registra un’ulteriore perdita di pubblico. Domenica 15 novembre il programma ha interessato 876mila spettatori, fermandosi al 4,5% di share. Una flessione significativa rispetto all’appuntamento precedente: il debutto dell’8 novembre aveva infatti raccolto 1 milione e 182mila telespettatori, con una quota del 6,6%. Nel giro di una settimana la trasmissione ha quindi perso circa 306mila spettatori e 2,1 punti percentuali di share. Un risultato che pesa soprattutto considerando il cambiamento avvenuto alla conduzione. Dopo l’uscita di scena di Sigfrido Ranucci, alla guida del programma sono arrivati Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale, chiamati a raccogliere l’eredità della trasmissione d’inchiesta. Il calo della seconda puntata rappresenta un segnale preoccupante per il nuovo corso del programma. Il confronto con la concorrenza rende il risultato ancora più evidente: su Italia 1, Le Iene presentano: Inside ha conquistato 1 milione e 142mila spettatori con il 10,4% di share, superando nettamente Rai 3. Non è andata meglio nella parte successiva della trasmissione: Report Plus ha infatti raccolto 551mila spettatori con il 4%. La flessione arriva in una serata particolarmente complicata per la programmazione televisiva, segnata dalla diretta della Nazionale su Rai 1. Resta però il dato della perdita di pubblico tra le prime due puntate, che rende necessario capire se si tratti di una difficoltà iniziale oppure di una tendenza destinata a consolidarsi.

Belgio-Italia domina la prima serata

A prendersi la scena è stata la Nations League. La partita Belgio-Italia, trasmessa su Rai 1, ha radunato 8 milioni e 6mila spettatori con il 39,2% di share, confermandosi il programma più seguito della domenica televisiva. Un risultato importante per la rete ammiraglia, nonostante la pesante sconfitta degli Azzurri, battuti 4-1 dai belgi. Molto distante Canale 5, che con la serie turca Racconto di una Notte ha ottenuto 1 milione e 674mila spettatori, pari all’11,4% di share. La fiction si è comunque assicurata il secondo posto tra le proposte della serata.