Aaron Carter è stato ricoverato in ospedale per ragioni che non sono state divulgate alla stampa o ai molti supporters del cantante, che non hanno mancato di inviare messaggi si sostegno e vicinanza. A riportare la notizia del ricovero è Page Six, che tuttavia non fa luce sulle motivazioni dell'ospedalizzazione, che rimangono totalmente private.

Al capezzale di Aaron Carter c'era sua madre Jane, che ha rassicurato i fan riguardo il fatto che le condizioni del figlio non erano tali da motivare preoccupazione e che quindi non c'è niente da temere. Sempre Jane Carter ha pubblicato sul profilo instagram del figlio un'immagine di Aaron Carter placidamente addormentato nel suo letto d'ospedale, all'Ascenson Sacred Heart Emerald Coast a Destin, coperto fino alle spalle. L'immagine è accompagnata dalla didascalia: "Mamma si prenderà cura di te".

Jane Carter ha poi utilizzato l'account Twitter del figlio per informare i fan del fatto che, per un po' di tempo, sarà lei a gestire tutti i profili social di Aaron Carter, scrivendo: "Mi occuperò dei social al posto di mio figlio finché sarà ricoverato ... - mamma Jane"

I’m handlin socials for my son till he recoverers... -mamma jane — Aaroncarter (@aaroncarter) 14 novembre 2019

Aaron Carter, come da lui stesso ammesso nel corso di un'intervista con The Doctors soffre di disordine di personalità multiple, schizofrenia, attacchi d'ansia e depressione, diagnosi per cui prende un numero molto alto di medicinali e antidepressivi come lo Xanax. A questi si aggiungono anche degli oppiacei che sono risultati da un test delle urine a cui il cantante si è sottoposto non molti mesi fa, come riporta sempre la testata Page Six.

Il cantante, però, fa parlare di sé anche per le dichiarazioni e le scelte effettuate nel corso degli ultimi mesi: dalla decisione di farsi un tatuaggio facciale senza consultare prima il suo tatuatore che poi è riuscito a frenarlo un po', passando per le accuse di molestie sessuali nei confronti della sorella Leslie, arrivando infine all'ordine restrittivo chiesto dal fratello Nick Carter, dopo che Aaron aveva minacciato di uccidere la cognata e il figlio che portava in grembo.

Segui già la nuova pagina di Gossip de ilGiornale.it?