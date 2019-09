Nick Carter e l'ordine restrittivo contro il fratello Aaron, che ha minacciato la moglie incinta

Nick Carter ha detto basta. Il cantante dei Backstreet Boys ha chiesto e ottenuto un ordine restrittivo contro il fratello Aaron Carter.

A darne notizia è lo stesso Nick Carter con un tweet sul suo account ufficiale, in cui spiega che Aaron Carter si dovrà tenere ad una distanza di almeno 100 yarde da lui, sua moglie e la sua famiglia.

A quanto raccontato dal cantante, infatti, il fratello minore avrebbe minacciato di presentarsi a casa sua e di uccidere sua moglie e il figlio non ancora nato. Questo ha spinto Nick Carter a prendere provvedimenti legali, preoccupato com'è dalle condizioni del fratello, che viene descritto con problemi mentali e troppo vicino al mondo delle armi.

Nel tweet di Nick Carter si può leggere: " Dopo un'attenta riflessione, io e mia sorella Angel siamo dispiaciuti di aver dovuto richiedere un ordine restrittivo contro nostro fratello Aaron. Alla luce della crescita del comportamento allarmante di Arron e la sua confessione di aver accarezzato l'intenzione di uccidere mia moglie incinta e il mio bambino non ancora nato, non abbiamo avuto altra scelta che quella di prendere qualsiasi misura possibile per proteggere noi stessi e la nostra famiglia. Vogliamo bene a nostro fratello e speriamo sinceramente che lui possa ottenere il giusto trattamento di cui ha bisogno prima di fare del male a se stesso o a qualcun altro".

Segui già la nuova pagina gossip de ilGiornale.it?