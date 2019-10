Il tatuatore di Aaron Carter era contrario al tatuaggio in faccia

Aaron Carter ha sfoggiato qualche giorno fa il suo nuovo tatuaggio facciale, che ha usato come scudo mediatico per difendersi dalle accuse che gli sono piovute addosso dopo che suo fratello Nick Carter, famoso per essere un Backstreet Boys, aveva chiesto un ordine restrittivo.

Tuttavia, secondo quanto viene riportato da TMZ, Herchell Carrasco non era d'accordo con il realizzare questo tipo di tatuaggio. Meglio conosciuto con il suo nome d'arte RockRollG, il tatuatore aveva accettato di recarsi a casa di Aaron Carter per arricchire il tatuaggio che il cantante aveva sul torso, per una somma di circa tremila dollari.

Aaron Carter avrebbe chiesto un tatuaggio posto al centro del suo viso, perfettamente nel mezzo. Carrasco, contrario, è riuscito a convincerlo sul farsi tatuare solo su un lato. Lo stesso Carrasco ha dichiarato: "Prima di tatuare qualcuno, prendo seriamente in considerazione il loro stato di salute mentale. Alla fine, nel caso di Aaron, ho valutato la situazione e alla fine ho sinceramente pensato che fosse abbastanza lucido da essere tatuato".

Nonostante questo, Aaron Carter sembrava non essere comunque soddisfatto: a quanto racconta la testata, voleva anche un tatuaggio con la scritta love sugli occhi e altre decorazioni. Stavolta, però, Carrasco è stato irremovibile: "Lui voleva proseguire e andare avanti, ma io ho dovuto fermarlo. Non avrei mai potuto coprirgli tutta la faccia con un tatuaggio. Non potevo".

