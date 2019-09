Aaron Carter accusa la sorella maggiore Leslie di averlo stuprato quando aveva 10 anni

Aaron Carter è di nuovo al centro di una terribile controversia. Il cantante ha ricevuto la notizia che suo fratello Nick Carter dei Backstrett Boys ha chiesto un ordine restrittivo nei suoi confronti, dopo che Aaron avrebbe minacciato di morte la cognata e il figlio non ancora nato.

Ma la battaglia legale contro il fratello non è niente se messa a paragone delle nuove dichiarazioni di Aaron Carter, in cui confessa di essere stato stuprato da sua sorella maggiore, Leslie Carter.

Confessioni che Page Six ha prontamente riportato e nelle quali si può leggere: "Non ho mai voluto parlarne con nessuno, ma ora devo. Mia sorella Leslie soffriva di bipolarità e prendeva il litio come terapia. Non ha mai amato il modo in cui la faceva sentire e quando non lo prendeva faceva cose che non avrebbe voluto, questo lo so per certo. Mia sorella mi ha stuprato da quando avevo 10 anni fino ai 13, quando non era sotto cura medica. Non sono stato abusato sessualmente solo da lei, ma anche da due ballerini del mio corpo di ballo quando avevo 8 anni. E mio fratello ha abusato di me tutta la vita".

Leslie Carter è morta nel 2012, a venticinque anni, a seguito di un'overdose.

