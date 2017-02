Chiara Ferragni, il Web la attacca per la pelliccia

Il Web contro Chiara Ferragni. Alcuni utenti dei social network, infatti, stanno negli ultimi giorni attaccando la fashion blogger, per via di alcune immagini pubblicate sui suoi canali online.

Le immagini oggetto della diatriba ritraggono Ferragni con addosso delle pellicce. Non sempre si tratta di pellicce autentiche, poiché vengono proposte anche delle alternative sintetiche ed ecologice, eppure tra outfit personali e servizi di moda qualche capo del genere spunta. Tanto da suscitare grande disappunto ai follower appassionati di animali.

Uno degli ultimi scatti incriminati è tratto appunto da un photoshooting: la blogger è completamente nuda, ma ricoperta solo di una pelliccia. Uno scatto che, originariamente, aveva generato curiosità per via di un capezzolo coperto da una stellina, soluzione adottata per rispettare le policy ferree del social network sulla nudità.

Fra le fotografie contestate spuntano dei commenti con gli hashtag " #FurIsDead " e " #FuckFur ", ma anche insulti e altre critiche mitigate. Come quelle che invitano la blogger, in virtù del suo seguito, a evitare di farsi ritrarre in pelliccia, sia perché comunque bellissima con qualsiasi abito, che da buon esempio per il suo pubblico.

Ferragni non è la prima celebrità che viene contestata per l'utilizzo di questo capo d'abbigliamento. In passato è accaduto a star italiane e internazionali, da Rihanna alla prezzemolina del web Kim Kardashian.