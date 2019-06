Gf, Cristian Imparato scherza con Ambra: "Porcona". Il web insorge

All’interno della Casa del Grande Fratello 16 è nata una profonda amicizia tra Cristian Imparato e Ambra Lombardo, che si sono legati particolarmente soprattutto dopo l’uscita dal reality show.

I due sono soliti commentare ogni post pubblicato sui social, ma l’ultima irriverente annotazione del cantante siciliano nei confronti della “professoressa”, ha davvero indignato il web. La Lombardo, che ha annunciato di aver messo momentaneamente in stand by la carriera scolastica per dedicarsi a quella di modella, ha condiviso con i follower la gioia per essere stata scelta come testimonial di una campagna pubblicitaria per un profumo creato proprio pensando a lei. Una notizia felice accolta con entusiasmo da molti fan e commentata in modo particolare da Cristian Imparato.

“ I miei occhi vedono una gran Porcona?! ”, ha scritto l’ex concorrente del Gf sul profilo social della Lombardo, scatenando una vera e propria rivolta da parte dei fan di Ambra. “Non ti vergogni?”, “Stai zitta zocc...”, “Che gran maleducato”, “Cafone”, si legge tra i commenti all’esternazione di Cristian, personaggio sempre molto discusso sin dalla sua partecipazione al Grande Fratello 16.