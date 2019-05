Gf, Ambra Lombardo in topless e il web impazzisce per la "professoressa"

E’ stata solo per pochi giorni nella Casa del Grande Fratello 16, ma Ambra Lombardo ha imparato a farsi apprezzare riuscendo a collezionare tantissimi follower in qualche settimana.

Il profilo Instagram della “professoressa” di Canale 5, che ha fatto sognare i telespettatori per la storia d’amore con Kikò Nalli, è stato subissato di complimenti, che si sono moltiplicati non appena Ambra ha postato la sua prima foto in topless. Uno scatto elegante e per niente volgare che la Lombardo ha scelto di condividere con i suoi fan all’indomani dell’ottava puntata del Grande Fratello, dopo la delusione di non essere riuscita a fare una sorpresa al suo Kikò a causa dei tempi televisivi.

“ Cosa fate quando siete un po' giù di tono? Io mi riservo i miei rituali di benessere! – ha esordito la ex concorrente del gieffe, allegando una foto tratta da uno dei suoi shooting fotografici - . Leggo un romanzo storico (li adoro), se riesco vado in riva al mare (spiaggia rigorosamente isolata), faccio una passeggiata tra i corridoi di un museo archeologico (datemi un capitello, una statua greco-romana, un frammento ceramico e sono felice!), leggo frammenti letterari (Leopardi o Seneca) o guardo qualche mia bella foto intensa ! Come questa... Dove non si sente ma parlo! Essì! I silenzi parlano più delle urla! ”.

Alla vista della “professoressa” in una versione così inedita, il pubblico del web è impazzito e si è complimentato con Ambra per la bellezza che la contraddistingue che, unita all’intelligenza e all’eleganza, la rendono una delle protagoniste più affascinanti di questa edizione del Grande Fratello. Kikò apprezzerà la scelta di Ambra?