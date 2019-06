Gf, Ambra Lombardo lascia il lavoro da professoressa: "Torno a far parte del mondo dello spettacolo"

Poche settimane all'interno della casa del Grande Fratello hanno completamente stravolto la vita di Ambra Lombardo: la giovane siciliana non solo ha lasciato il suo fidanzato per approfondire la conoscenza con Kikò Nalli, ma ha anche confessato di voler intraprendere un nuovo percorso lavorativo. Intervistata dal settimanale DiPiù, Ambra, infatti, ha raccontato di voler intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo e per tale ragione ha lasciato il suo posto da professoressa.

"Insegnavo Lettere in un liceo di Milano ma ho chiuso in anticipo il mio contratto. È stata una decisione sofferta, ci ho pensato parecchio. Alla fine, però, ho deciso di dare a me stessa un’opportunità, ho scelto di vivere un’esperienza unica tornando a far parte del mondo dello spettacolo" , ha esordito Ambra nella sua intervista. "Un mondo da cui sono sempre stata attratta, di cui per un periodo avevo fatto parte. Ma da cui a un certo punto ero fuggita, sbagliando, per accontentare un uomo che credevo mi amasse" , ha poi continuato la Lombardo, che nel 2004 aveva ottenuto il terzo posto al concorso di Miss Italia.

L'interesse per il patinato mondo dello spettacolo, dunque, aveva sempre albergato nel cuore dell'ex gieffina, che poi per amore aveva deciso di lasciare tutto, ma adesso una nuova opportunità di realizzare i suoi desideri si è presentata nella sua vita, e Ambra non intende lasciarsela sfuggire. "Ero felice, sognavo di sposarmi e costruire una famiglia ", ha confessato la giovane, che poi ha scoperto i tradimenti del fidanzato. Così, la Lombardo si è trasferita a Milano per cercare di superare il periodo difficile, divisa tra supplenze e provini.

Ad oggi, la scelta definitiva è quella di dedicarsi solo allo spettacolo, ma come prenderanno tali dichiarazioni i figli di Kikò che avevano già criticato l'atteggiamento della ormai ex professoressa? "Molti mi hanno criticato per averlo baciato in diretta tv ma sono felice di averlo fatto: tra noi è nato qualcosa di profondo e so che il tempo ci darà ragione" , ha concluso Ambra a proposito della sua conoscenza con Nalli. Manca poco alla fine del Grande Fratello, solo allora i due capiranno se ci sono dei sentimenti che li legano o se è stato solo un fuoco di paglia.

