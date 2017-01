Ora la fidanzata di Lucas Peracchi prende le sue difese: "Siete delle capre"

Ora per Lucas Peracchi le cose si mettono male e la sua fidanzata, per cercare di tirarlo fuori da questa situazione difficile, prende le sue difese sui social.

Come abbiamo scritto, Lucas Peracchi è finito nel tritacarne mediatico a causa di alcune insinuazioni pesanti nei confronti di Uomini e Donne. L'ex tronista, infatti, ha accusato il programma di essere falso e studiato a tavolino. Dopo queste affermazioni, la Fascino P.G.T., società che produce il programma, ha pubblicato in rete un video che inchioda Lucas Peracchi.

Nel filmato, l'ex tronista confessa di aver fatto il doppio gioco da Maria De Filippi solo per cercare (inutilmente) più visibilità. Ma le accuse di Peracchi non sono andate giù alla produzione che ha annunciato di procedere per vie legali. Ora, però, la sua fidanzata Silvia Corrias tenta di prendere le difese di Lucas.

La ragazza è intervenuta in una discussione tra utenti su Instagram e ha scritto che Lucas non ha offeso Maria De Filippi, ma ha parlato della trasmissione in generale: " Imparate l'italiano perché Lucas non ha offeso Maria. Ha parlato del sistema che c'è dietro... Mi fate ridere sembrate tutti dipendenti da Mediaset ".

E quando un altro utente rincara la dose, Silvia parte all'attacco: " Ma tu che ne sai? Hai partecipato tu? Sei stato tu dietro le quinte con lui? Sai che sistemi usa la redazione? Quanto siete capre!" . Ma le parole della Corrias, più che tranquillizzare gli animi li ha infuocati, gli utenti, infatti, hanno subito accusato la fidanzata di Peracchi di mettere in dubbio i sistemi della produzione.