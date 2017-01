Sanremo, ora è ufficiale: "Maria De Filippi sul palco dell'Ariston"

Finalmente svelati tutti i segreti della 67° edizione del Festival di Sanremo 2017, che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio.

Durante la conferenza stampa ufficiale, sono stati resi noti i protagonisti del terzo Festival condotto da Carlo Conti, che è anche direttore artistico dell'evento. È lo stesso presentatore fiorentino ad alzarsi per andare a prendere la compagna di avventura ma, non riuscendo a trovarla, lascia intendere di chi si tratta: "Non arriva. Il postino ha consegnato la busta ma non è arrivata", facendo riferimento al programma "C'è posta per te" e quindi a Maria De Filippi.

La presenza della conduttrice di Canale 5 era stata anticipata dal settimanale Chi ma smentita poche ore dopo. Ora è ufficiale: Maria De Filippi lascia Mediaset per una settimana per approdare in prima serata su Rai 1, a titolo gratuito. Conti racconta di come ha avuto l'idea di chiamare la regina di Canale 5: "Cosa mi invento per il terzo anno? Ci vuole il top e il top è Maria De Filippi". E aggiunge: "Sono molto onorato di avere Maria sul palco con me".

Conti passa poi a parlare degli ospiti. Insieme al già annunciato Tiziano Ferro, ci saranno Giorgia, Mika, Ricky Martin e Rag'n'Bone Man. Dopo alcuni problemi di audio, viene mostrato anche il terzo promo del Festival. I primi due, uno dei quali la discussa pubblicità con i bambini che cantano nelle pance delle mamme, sono già andati in onda sulle reti Rai.