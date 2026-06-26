Ultrà Milan: pene lievemente ridotte

Sono state lievemente ridotte in Appello le condanne a carico di tre ultrà del Milan, a processo per un filone dell'inchiesta Doppia curva. Quella a carico di Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper Fedez (mai indagato in questa vicenda) è passata da 4 anni e 20 giorni di reclusione - inflitti un anno fa in primo grado con l'abbreviato - a 3 anni e 8 mesi. Quella di Francesco Lucci, fratello dell'ex leader della curva Sud Luca (condannato a 10 anni in un altro filone) da 5 anni e 6 mesi a 5 anni e quella di per Riccardo Bonissi da 3 anni e 8 mesi a 3 anni e 6 mesi (nella foto, i tre fuori dall'aula della Terza penale).

Gli imputati rispondono di associazione per delinquere, formulata dal pm Paolo Storari, applicato anche in secondo grado. Francesco Lucci ha protestato in aula: "Mi hanno dato quattro reati che non ho fatto, come faccio a stare zitto? È una pagliacciata". Il suo legale, l'avvocato Jacopo Cappetta, ha spiegato: "Né lui né il fratello hanno partecipato ad alcuno degli episodi violenti su cui si è incentrata l'indagine e poi il giudizio".

La Corte (presidente Antonella Lai) ha anche confermato le provvisionali di risarcimento da 40mila euro a favore del Milan, parte civile con l'avvocato Enrico de Castiglione, e per la Lega Serie A da 20mila euro, parte civile con l'avvocato Salvatore Pino. Tra gli episodi di aggressione contestati nell'ambito dell'accusa di associazione per delinquere c'era anche l'ormai noto pestaggio di due anni fa ai danni del personal trainer Cristiano Iovino. Negli atti dell'inchiesta si legge come la "violenta aggressione" dell'aprile 2024 ai danni di Iovino, che era in lite con il rapper, e a cui prese parte lo stesso Rosiello, "fa emergere come il capitale di violenza del sodalizio" della curva Sud milanista "venisse utilizzato, di volta in volta, a seconda di richieste anche non direttamente collegate con le vicende dello stadio".

Tutti e tre gli ultrà imputati erano in aula ieri alla lettura del verdetto. Intanto, il processo d'Appello principale, anche quello in abbreviato e a carico di Luca Lucci e altri, è in programma per il prossimo 14 luglio.