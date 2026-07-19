Quanto bisogna camminare per compensare una giornata trascorsa seduti?

Tra lavoro, pasti, spostamenti e serate trascorse davanti agli schermi, non è raro passare otto, dieci o persino dodici ore al giorno seduti. Questo stile di vita sedentario aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e persino morte prematura. Quindi, una semplice passeggiata quotidiana è sufficiente a contrastare questi effetti?

È davvero possibile recuperare una giornata trascorsa seduti?

La risposta è no,o meglio: non del tutto.

Non si può compensare un'intera giornata di inattività con cinque o dieci minuti di camminata serale. L'attività fisica e la sedentarietà sono due cose diverse. Bisogna agire su entrambi i fronti.

In altre parole, camminare per un'ora o praticare sport ogni giorno è ottimo per la salute, ma non annulla gli effetti di otto-dieci ore trascorse seduti.

Gli esperti li definiscono addirittura "atleti sedentari ": persone che seguono le raccomandazioni sull'attività fisica ma trascorrono il resto della giornata sedute. Godono dei benefici dello sport , pur sopportando alcuni dei rischi associati a uno stile di vita sedentario.

Quindi, quanto tempo bisognerebbe camminare ogni giorno?

Camminare non compensa completamente uno stile di vita sedentario, ma rimane uno dei modi migliori per proteggere la propria salute.

Camminare a passo svelto per 30-60 minuti al giorno è un obiettivo eccellente. Questo aiuta a preservare il cuore, i muscoli, le articolazioni e la resistenza,ma non sostituisce le pause attive durante la giornata.

In altre parole, non bisogna scegliere tra camminare e limitare il tempo trascorso seduti: entrambi sono essenziali.

Un ricercatore giapponese ha calcolato il numero di passi necessari per raggiungere un dispendio energetico sufficiente.

"2.500 passi al giorno corrispondono a un consumo calorico basale, quello di una persona seduta senza fare nulla. Oltre i 10.000 passi al giorno, il consumo energetico consente di ottenere benefici per la salute a lungo termine.

È meglio fare una lunga passeggiata o diverse passeggiate brevi?

Le due opzioni sono complementari.

Una passeggiata di 30-60 minuti offre numerosi benefici e gli esperti raccomandano anche di interrompere regolarmente i periodi di inattività.

Bastano pochi minuti per prendere un bicchiere d'acqua, fare una telefonata mentre si cammina o salire una rampa di scale: questo è già sufficiente a riattivare i muscoli.

Alzarsi per qualche minuto ogni ora per fare due passi è già un'abitudine molto positiva. Una passeggiata più lunga a fine giornata completa poi questa attività.

A che passo si dovrebbe camminare?

Per la propria passeggiata quotidiana, non c'è bisogno di correre. Un passo svelto, che acceleri leggermente la respirazione senza impedire di parlare, è l'ideale.

Ciò che conta non è la prestazione, ma la costanza!

I nostri corpi sono progettati per muoversi frequentemente. Praticare sport è essenziale, ma non sostituisce la necessità di interrompere regolarmente la sedentarietà durante la giornata.

Buone abitudini per combattere la sedentarietà

Effettuare una telefonata stando in piedi o camminando.

Salire le scale il prima possibile.

Scendere dall'autobus una fermata prima della propria destinazione.

Alzarsi per un minuto ogni trenta minuti.

Invece di mandare un messaggio, andare a chiamare un collega.

Andare a riempire la tua bottiglia d'acqua più volte al giorno.

Presi

singolarmente, questi piccoli movimenti possono sembrare insignificanti. Se ripetuti quotidianamente, contribuiscono a ridurre il tempo trascorso seduti e a mantenere la funzionalità muscolare e la circolazione sanguigna.