Stress, stanchezza e insonnia. Ecco come ritrovare il benessere

Tristezza, irritabilità, stanchezza, insonnia o un appetito fuori controllo sono segnali che possono riaffacciarsi periodicamente e mettere alla prova il nostro benessere psicofisico. Accade soprattutto nei cambi di stagione o quando le temperature variano bruscamente: cambiano luce, umidità, abitudini. Questi fattori interferiscono con la produzione di serotonina e melatonina, regolatori interni che modulano umore, ciclo tra sonno e veglia, fame e sazietà. A risultare più vulnerabili è chi soffre già di fragilità emotiva o di disturbi dell'umore; tra di essi, le donne sono statisticamente più esposte, anche per la maggiore sensibilità alle fluttuazioni ormonali che interagiscono con i livelli di serotonina. Ma ne risentono anche i meteorosensibili e chi ha tendenza all'ansia o bassa resilienza allo stress.

Su questo terreno già delicato si aggiunge il cosiddetto «rumore di fondo» dell'attuale momento storico che, tra situazione geopolitica, incertezza economica e ripercussioni sulla quotidianità, può creare una tempesta perfetta per la nostra serenità e per la qualità del sonno. Risvegli notturni o difficoltà ad addormentarsi possono tradursi in stanchezza cronica, difficoltà di concentrazione, irritabilità e calo della motivazione. Per difenderci, è sempre bene limitare lo stress, seguire un'alimentazione equilibrata, fare attività fisica regolare e coltivare pratiche di rilassamento come lo yoga. Aiutano il sistema nervoso a ritrovare un ritmo più armonico, ma non sempre bastano. Nei momenti critici può essere utile affiancare un'integrazione mirata con nutrienti, minerali e vitamine che sostengano il metabolismo cerebrale e aiutino il sistema nervoso a rispondere con più resilienza alle sollecitazioni, con l'obiettivo di favorire un riequilibrio graduale e promuovere un tono dell'umore più stabile e un sonno più regolare. Tra queste sostanze rientrano i componenti di InoSAMe Brain di Promin, formulazione studiata proprio per supportare umore, funzioni cognitive e favorire un sonno ristoratore fisiologico. Il punto di forza è la sinergia di tre attivi naturali, sicuri ed efficaci: SAMe, inositolo e magnesio, sostanze già presenti nel nostro organismo e coinvolte nei meccanismi dell'equilibrio emotivo. In condizioni di stress prolungato, carenze vitaminiche, invecchiamento o stili di vita poco sani, le riserve interne possono ridursi, rendendo utile una reintegrazione mirata.

In questi casi un supporto come InoSAMe Brain può rappresentare, nei disturbi lievi e moderati, un'opzione naturale da affiancare allo stile di vita, utile per rendere le giornate più serene, le funzioni cognitive più efficienti e il sonno ristoratore.