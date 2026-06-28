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La svolta pop della liturgia delle origini: perché il futuro parla latino

La messa in latino non è il fulcro dello scisma. Ma può diventare lo strumento per ricucirlo: non con l'anatema, bensì con un gesto di tolleranza intelligente

La svolta pop della liturgia delle origini: perché il futuro parla latino
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E se fossimo di fronte a un rovesciamento della storia della liturgia? La caduta di un equivoco duro a morire: che il latino sia il museo e l'italiano (o le altre lingue nazionali) la strada maestra verso il futuro. Che la messa "di prima" sia per nostalgici con la tovaglietta ricamata e quella "di adesso" per gente vera, col Vangelo in tasca e le scarpe da ginnastica. E invece oggi la Chiesa inciampa in un paradosso: proprio il ritorno della messa in latino e la possibilità di ricucire lo strappo con l'universo lefebvriano possono diventare non un passo indietro, ma un esame di realtà.

Perché lo scisma di Lefebvre non è stato solo un litigio liturgico: è stato un corto circuito di autorità, identità, paura del cambiamento. Le consacrazioni episcopali del 1988 e le scomuniche restano lì come un cartello: "Qui si è rotto qualcosa". Ma intanto il mondo è cambiato più del messale. All'epoca del Vaticano II si usciva dall'inaccessibile: il popolo voleva capire. Oggi il popolo vive di codici, sigle, formule, meme: il mistero non spaventa, attrae. E se il latino, invece di "astruso", diventasse pop? Una lingua che non appartiene a nessuno e quindi, paradossalmente, può appartenere a tutti.

Molti giovani non cercano di "capire tutto": cercano di vivere qualcosa che non sia già digerito. Un'esperienza meno da assemblea condominiale e più da rito vero: pochi parlano, molti ascoltano; il senso passa dal corpo, dal ritmo, dal silenzio. Il latino come vertigine: non perché traduci ogni frase, ma perché riconosci un linguaggio altro, non addomesticato.

E allora il punto politico-ecclesiale, oggi, è questo: mentre una parte dei lefebvriani flirta con l'idea di rompere definitivamente con Roma e lo fa soprattutto per la dottrina, non per le candele perché non dare un segnale a chi vuole la messa in latino e vuole restare fedele al Papa? Togliere le limitazioni per i "leali" non sarebbe un premio alla nostalgia, ma un investimento nella comunione. E chissà che, vedendo Roma meno barricata, anche i ribelli trovino più difficile fare l'ultimo passo nel vuoto.

La messa in latino non è il fulcro dello scisma.

Ma può diventare lo strumento per ricucirlo: non con l'anatema, bensì con un gesto di tolleranza intelligente. Tradizione come carburante, non come feticcio. E magari, per una volta, andare avanti senza chiedere il permesso al proprio pregiudizio.

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