Fdi rilancia lo scandalo monoclonali, l’audizione di Rezza agita le virostar

«Sulla vicenda dei monoclonali Eli Lilly la posizione dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza diventa ogni giorno più indifendibile». Così la capogruppo Fdi in commissione Covid Alice Buonguerrieri commenta la ricostruzione del Giornale sul no di Aifa ai trial clinici gratuiti offerti nell’ottobre del 2020 tramite l’intercessione dello scienziato italo-americano Guido Silvestri e respinte per un cavillo che Aifa stessa aveva indicato essere aggirabile. «Lo stesso direttore generale di Aifa, Nicola Magrini, il 13 ottobre scriveva al professor Silvestri indicando tre procedure rapide per autorizzarli anche in sole 48 ore. Eppure a dicembre la linea è cambiata improvvisamente, negando la donazione dietro il pretesto del mancato via libera di Ema e definendo inaccettabile il ricorso alla deroga prevista dal decreto legislativo 219 del 2006». «Il 22 dicembre, in piena seconda ondata, Aifa definiva inaccettabile una deroga che il 6 febbraio 2021 è servita per autorizzare i monoclonali - sottolinea il senatore Fdi Antonella Zedda, la prima ad aprire questo vaso di Pandora in commissione - l’Italia ha rinunciato a cure gratuite prima della seconda ondata, preziose per proteggere i fragili e ridurre i ricoveri, salvo comprarle a febbraio a quasi 2mila euro a dose». Perché non è stato usato quando i farmaci erano gratis e avrebbero potuto salvare vite tra i fragili e forse scongiurare il secondo lockdown? «In commissione Covid andremo fino in fondo per chiarire chi abbia imposto quel blocco, il ruolo dei vertici del ministero e gli eventuali legami con l’operazione sulla Fondazione Toscana Life Sciences», sottolinea la Zedda. Persino l’ex dg della Prevenzione Gianni Rezza ha dovuto balbettare delle giustificazioni che nulla hanno spiegato durante la sua audizione durata quasi 4 ore. Ma dopo la sua audizione circolata sui social è Rezza a intervenire con una nota all’agenzia Lapresse lamentandosi per il trattamento subito: «Se sono stati commessi degli errori è giusto che siano valutati per non ripeterli in futuro ma il metodo usato lascia sconcertati». Il tasto dolente, oltre a vaccini ed effetti avversi nocivi per lo poù taciuti, sono sempre i monoclonali: «Mi è stato chiesto se avessi o meno discusso con un collega il 20 o il 25 ottobre del 2020. Sfido chiunque a ricordare dove ha mangiato un giorno di sei anni fa. A me è stato detto che dovevo prendere del fosforo». Ma, come il Giornale ha ricostruito, proprio in quei giorni si decise di rifiutare delle medicine «salvavita» per scommettere sulle monoclonali made in Italy con milioni dati alla Toscana life sciences (società in orbita Pd) per una sperimentazione arrivata fuori tempo massimo nel 2022, con due strascichi giudiziari ancora pendenti. COsa e quando Rezza disse a Speranza per accettare i monoclonali gratis? Perché Speranza disse prima no poi sì?

A difesa di Rezza è scesa in campo una buona fetta della comunità scientifica: «La politica può fare domande, deve pretendere risposte e ha il diritto di verificare ogni decisione. Ma non può confondere il confronto con l’umiliazione, la verifica con l’aggressione verbale e l’accertamento della verità con la ricerca di un capro espiatorio», si legge sui social, con i soliti commenti al vetriolo di alcune virostar di cui non si sente la mancanza. Poi è lo stesso Rezza a mettersi in contrapposizione col governo, con la scusa dei tagli alla Sanità: «Mantenere la calma quando si viene trattati non da esperti ma da presunti avversari politici indigna, aderisco volentieri allo sciopero del 5 dicembre assieme ai medici».