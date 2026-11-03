“Speranza ha mentito sulle monoclonali”, audizione choc in commissione Covid

«L’ex ministro della Salute Roberto Speranza ha mentito in audizione sulla donazione delle 10mila dosi di monoclonali durante il Covid, sapeva tutto e non mi rispose, l’ho detto anche alla Corte dei Conti».

Non fa sconti lo scienziato italo-americano Guido Silvestri, audito in commissione Covid sulla vicenda rilanciata dal Giornale dopo la pubblicazione dello scambio di email tra lo stesso Silvestri, Andrea Antinori di Aifa, l’ex Dg della Prevenzione Ranieri Guerra e altri. Si tratta della donazione «ma sarebbe meglio dire dei trial clinici pragmatici a carico di Eli Lilly», precisa Silvestri, dei monoclonali preparati - ironia della sorte - nello stabilimento di Sesto Fiorentino, che l’Italia avrebbe potuto usare gratis prima della seconda ondata pandemica nell’ottobre del 2020, la più letale con quasi 50mila morti contro i 15mila della prima ondata, monoclonali che invece pagò a carissimo prezzo nel febbraio del 2021, quando erano sostanzialmente inutili.

«Dall’estate 2020 i monoclonali di Lilly e Regeneron sono in fase di sperimentazione clinica negli Usa in diversi centri medici, tra cui Emory», l’università della Georgia dove lavorava Silvestri. Il capo della multinazionale Usa Dan Skovronsy era un suo allievo, Silvestri racconta che lo contattò per aiutare il nostro Paese con una cura che negli Usa dava risultati lusinghieri, «effetti collaterali minimi e riduzione dei ricoveri tra il 70 e il 90%», da somministrare ai pazienti fragili che non avrebbero potuto vaccinarsi. Una cura da contrapporre al famigerato protocollo Tachipirina e vigile attesa di cui Speranza disconosce la paternità («c’erano anche i Fans, gli anti infiammatori, e comunque quella circolare non l’ho scritta io, avveva detto Speranza in audizione qualche giorno fa) alla vigilia di quella che sarebbe stata la seconda ondata, la più letale. Un pasticcio di cui Il Giornale ha già documentato la genesi (https://www.ilgiornale.it/news/interni/covid-pasticcio-conte-sulle-monoclonali-documento-che-2673113.html) e che si arricchisce di nuovi elementi.

Skovronsky mette in contatto Silvestri con Ajay Nirula, direttore del programma monoclonali di Lilly, bisogna fare un protocollo che Antinori («amico di vecchia data e noto virologo clinico ed infettivologo dello Spallanzani») prepara in una notte. Dopo l’entusiasmo iniziale, l’allora numero uno Aifa Nicola Magrini - che a quanto risulta al Giornale si è rifiutato di farsi audire - rallenta e stoppa il progetto. «Il 20 ottobre Gianni Rezza mi telefona per spiegarmi la “preoccupazione” di Magrini e di Giuseppe Ippolito (allora dg dello Spallanzani) per una introduzione “aggressiva” dei monoclonali Usa in Italia che potrebbe “dare fastidio” all’azienda italiana produttrice di monoclonali per cui il governo aveva da poco stanziato cifre ingenti di denaro pubblico». Si tratta della società senese Toscana life Sciences, storicamente vicina al Pd toscano e sponsorizzata anche dallo stesso Speranza in audizione come fiore all’occhiello della nostra ricerca scientifica. Come sappiamo, Tls riceverà fondi pubblici da ministero della Salute, Invitalia e Mise per produrre monoclonali made in Italy fuori tempo massimo, tanto da finire in una causa multimilionaria con Menarini che si era proposto come partner operativo. Una follia, come ammetterà il virologo Giorgio Palù, quando arrivò in Aifa e scoprì che la donazione era saltata.

Silvestri conferma la ricostruzione del Giornale: «Il 29 ottobre Nirula mostra i dati clinici pubblicati il giorno prima sul New England Journal of Medicine, prova a rispondere a una serie di critiche contro lo studio che appaiono eccessivamente “severe” a molti dei presenti come Antinori e Rezza, ndr), in una successiva riunione è Magrini che aggiunge altri dubbi “tecnici” a quelli di Ippolito, invocando l’ok dell’Agenzia europea del farmacodi Ema alla sperimentazione. In realtà ci sono almeno tre modi per «aggirare» l’ok di Ema già usati in passato per cure compassionevoli e il virus Ebola ma tant’è.

I trial gratuiti saltano, a fine ottobre Eli Lilly e Nirula si chiamano fuori, Francia, Germania, Canada, Ungheria e Israele sono interessate ma Silvestri non si arrende e scrive direttamente a Speranza, avvertendolo del rischio che per qualche distinguo burocratico, alla faccia del principio di precauzione, questa donazione salti: «Esiste la concreta possibilità - si legge nella lettera che lo scienziato collegato dagli Usa consegna in commissione - di fare in Italia uno studio compassionevole ad ampio raggio (10mila-20mila dosi) dell’anticorpo LY-CoV-555, con la possibilità di salvare centinaia di vite umane». Salvare centinaia di vite umane, quelle che Speranza dice di aver fatto durante il Covid. Ma a quella lettera Speranza non risponderà mai. Anzi, in commissione dirà che quella donazione non c’è mai stata.

È il Fatto quotidiano, a fine 2020, a parlare di «sabotaggio dei trial per “proteggere” Tls», anche nel carteggio tra Silvestri, Antinori e Guerra si parla di «interessi di Pd, M5s e renziani nella vicenda», Aifa in una nota difende la sua scelta di non autorizzare il farmaco senza l’ok di Ema, di questa replica Speranza si è fatto scudo in audizione per smontare la ricostruzione del Giornale e le domande dei commissari.

Poi come sappiamo a febbraio 2021 cambia tutto. Il 5 febbraio Aifa da l’ok senza il parere di Ema che arriverà un mese dopo e che dunque non è vincolante come aveva detto Magrini, l’Italia spende quasi duemila euro a dose per dei monoclonali che si dimostreranno incapaci di risvegliare gli anticorpi e contrastare un virus che nel frattempo è mutato. «Perché Aifa chiedeva l’ok di Ema a ottobre del 2020, con un virus sensibile e senza vaccini poi ci rinuncia a febbraio 2021, quando il virus è diventato resistente?», si chiede Silvestri. «Perché si va dall’entusiasmo di inizio ottobre per i trial gratuiti all’ostilità di Ippolito e Magrini?», insiste lo scienziato italo-americano, che poi affonda su Speranza: «Nella sua audizione del 26 ottobre ha definito come “carte ufficiali” sui monoclonali le carte Aifa», che in realtà si contraddicono. Non basta. «Speranza ha detto che “se arrivavano (fossero arrivate, sic) un po’ di monoclonali gratis noi eravamo (saremmo stati, sic) felicissimi e ce li saremmo presi subito, ci mancherebbe». E poi: «Ci siamo andati a sedere con questi, che ci avevano fatto arrivare la notizia che potevano farci una donazione, ma poi di donazione non hanno più parlato, e ci hanno fatto invece una proposta di natura commerciale». Tutte bugie, dice in sostanza Silvestri, che incalzato dalle domande del senatore Antonella Zedda aggiunge: «Ho detto tutto alla Corte dei Conti, vi darò la relazione. Ma sappiate che, al di là di ogni divisione politica, delle vite umane si sarebbero potute salvare a fine 2020 con una attuazione tempestiva del trial clinico pragmatico dei monoclonali ad ottobre 2020», saltate forse per favorire una società in orbita Pd come Tls. Un epitaffio definitivo sulla gestione del Covid.