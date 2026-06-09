Hominivorax, la larva divoratrice del Texas: Darwin, Leopardi e una modesta proposta

Hominivorax, divoratrice di uomini. Sembra il titolo di un horror, invece è un problema del Texas, la larva di una mosca che si nutre di carne viva. Nome comune New World screwworm (questo sembra una serie horror Netflix), nome scientifico Cochliomyia hominivorax: deve aver spaventato molti in passato per chiamarla così.

Il danno, come dicevo, non viene dalla mosca adulta, ma dalle larve: la femmina depone le uova dentro o vicino a una ferita, le larve penetrano nei tessuti e si nutrono della carne viva, allargando progressivamente la lesione. Senza trattamento l’animale può morire. Anche gli esseri umani possono essere infestati, sebbene i casi, almeno oggi, sono molto più rari (probabilmente un tempo, prima della civiltà moderna e prescientifica, se le ritrovavano nelle ferite e non se ne accorgevano).

Il 3 giugno l’USDA ha confermato in Texas il primo caso animale statunitense dell’attuale epidemia, in un bovino della contea di Zavala, mentre il 5 giugno le autorità sanitarie hanno comunicato una seconda rilevazione. Il parassita era stato eliminato dagli Stati Uniti nel 1966, salvo qualche ricomparsa circoscritta, tra cui un focolaio nelle Florida Keys eliminato nel 2017. Dal 2023 si sta però spostando nuovamente verso nord attraverso America centrale e Messico.

La soluzione? Allevano in fabbrica enormi quantità di mosche della stessa specie e durante lo stadio di pupa le espongono a radiazioni ionizzanti, che rendono sterili sia i maschi sia le femmine senza impedire loro di diventare adulti, volare e accoppiarsi. Dopo la schiusa, gli insetti vengono caricati sugli aerei e rilasciati nelle zone minacciate. Tenete conto che la femmina selvatica si accoppia normalmente una sola volta, per cui quando incontra un maschio sterile depone uova che non producono discendenza. Ogni accoppiamento sterile sottrae quindi una femmina fertile al ciclo riproduttivo. Gli Stati Uniti stanno finanziando una struttura di dispersione in Texas capace di distribuire fino a cento milioni di mosche settimanali.

È la stessa tecnica che, cambiando animale e metodo di sterilizzazione, ha già sperimentato Google (come finanziatore) contro le zanzare (le Aedes aegypti), capaci di trasmettere dengue, Zika, febbre gialla e chikungunya (che sembra una specie di Chihuahua e invece è una malattia per niente simpatica, per quanto spesso neppure molti Chihuahua siano simpatici).

Il progetto si chiamava Debug e era realizzato da Verily, società di scienze biologiche appartenente ad Alphabet, la casa madre di Google, insieme alle autorità locali e a società specializzate. Verily non irradiava le zanzare. Allevava maschi portatori del batterio Wolbachia, selezionandoli con sistemi automatizzati e tecniche di riconoscimento capaci di separare maschi e femmine. Con lo stesso metodo Google ha chiesto all’EPA il permesso di rilasciare, nell’arco di due anni, decine di milioni di zanzare Culex quinquefasciatus, le quali sono vettori del virus del Nilo occidentale e dell’encefalite di Saint Louis.

Tra larve di mosche carnivore e zanzare killer viene da pensare a Darwin, sconvolto dalle vespe icneumonidi, o più precisamente parassitoidi: depongono le uova dentro o sopra un bruco vivo e le larve se ne nutrono dall’interno, risparmiando inizialmente gli organi vitali per mantenere fresca e utilizzabile più a lungo la propria dispensa. In una lettera a Asa Gray del 22 maggio 1860 Darwin scrisse di non riuscire a credere che un essere benefico e onnipotente avesse progettato gli icneumonidi affinché si nutrissero dentro i corpi vivi dei bruchi.

Di cosa è fatta quella che chiamiamo “natura” o “madre natura”, antroporfizzandola, se ne era accorto Giacomo Leopardi senza aver letto Darwin (gli sarebbe interessato molto, ma Giacomo morì più di vent’anni prima, durante l’epidemia di colera di Napoli). Prima ancora che Darwin restasse impressionato dalle vespe che depongono le uova dentro un bruco vivo, Leopardi aveva già scritto nello Zibaldone il più grande atto d’accusa contro la presunta benevolenza della natura: basta guardarla abbastanza da vicino, un giardino, un prato, un insetto, e ciò che da lontano sembra armonia diventa una carneficina organizzata, ogni vivente si nutre di un altro vivente, lo ferisce, lo infetta, lo divora o… gli cresce dentro.

Infine, avrei dunque una modesta proposta swiftiana. In Occidente ci disperiamo per la denatalità e contemporaneamente immaginiamo un futuro in cui robot e intelligenze artificiali ci sostituiranno, mentre su questo disgraziato pianeta siamo ancora otto miliardi.

Tanto varrebbe applicare anche a noi la tecnica degli insetti sterili, sterilizzare tutti i maschi umani, goderci il resto della vita serviti dai robot e lasciare il mondo a una specie inventata da noi, non viva, e già più intelligente della maggior parte dei propri inventori. Per dirla alla francese: potremmo togliamoci finalmente e felicemente dalle palle.