Con l’AI Act migliaia di aziende sono a rischio di multe milionarie: nasce in Italia “Zero to AI”, formazione per evitare brutte sorprese

Il 2 agosto è scattata l’ora X per l’Articolo 50 dell’AI Act: a 24 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, diventano pienamente applicabili i nuovi stringenti obblighi di trasparenza per qualsiasi azienda sviluppi o utilizzi sistemi di IA che interagiscono con le persone o generano contenuti, compresi deep fake e testo. Così, mentre l’Italia si prepara a staccare la spina per le consuete ferie estive, il timer dell’Unione Europea sull’Intelligenza Artificiale continua a scorrere inesorabile. Ci troviamo di fronte a una “tempesta perfetta”: da un lato l’urgenza normativa, dall’altro una profonda impreparazione ai vertici aziendali. A fotografare questo scenario è il recente report globale di The Adecco Group, che ha evidenziato un allarmante divario tra le ambizioni aziendali legate all’IA e la reale preparazione dei dirigenti che dovrebbero guidare il cambiamento. Mentre il 45% dei leader aziendali prevede l’integrazione di agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro entro un anno, solo il 22% crede che le proprie organizzazioni stiano sviluppando le capacità digitali necessarie a tenere il passo con il cambiamento e, ancora, solo il 31% afferma che la leadership possieda competenze e conoscenze sufficienti in materia di IA per comprenderne i rischi e le opportunità. È esattamente in questo scenario di fragilità formativa che si inserisce lo spartiacque normativo europeo. Il mese di agosto segna infatti un passaggio fondamentale per l’applicazione dell’AI Act, il primo quadro normativo globale sull’IA.

La vera sfida per le imprese oggi in Italia non è solo tecnologica, ma legata al capitale umano, all’assetto legale e alla strategia. A confermare la fragilità di questo quadro sono i dati diffusi da Assolombarda sulle rilevazioni ISTAT: anche se l’impiego dell’IA in Italia è in progressiva diffusione, con la percentuale di imprese con più di 10 addetti che l’adottano passata dall’8,2% nel 2024 al 16,4% nel 2025, tra le realtà di piccola dimensione (10-49 addetti) che utilizzano l’IA oltre un’impresa su quattro (27,8%) non specifica un chiaro ambito aziendale di utilizzo, a indicare un’adozione ancora poco strutturata, iniziale e sperimentale, a cui si sommano gli ostacoli principali evidenziati dalle stesse aziende, tra cui spicca la mancanza di competenze per il 58,6% degli intervistati.

“L’AI Act è stato approvato nel 2024 e le prime regole sono diventate applicabili nel 2025: tra queste vi sono i divieti per una serie di pratiche di IA e un nuovo obbligo di formazione in materia di intelligenza artificiale del personale – spiega Gabriele Franco, avvocato di PANETTA Consulting Group ed esperto di IA –. Dal 2 agosto si entra in una nuova decisiva fase: al centro ci sono le regole di trasparenza per sistemi interattivi, come chatbot e agenti, IA generativa, deep fake e testi generati o manipolati artificialmente”. Il paradosso estivo è evidente: mentre molti rimandano le decisioni a settembre, le scadenze europee e il mercato impongono un’accelerazione e un upskilling immediato. Ignorare questi passaggi espone le aziende al grave svantaggio competitivo evidenziato dallo studio Adecco e a sanzioni draconiane legate all’AI Act: fino a 35 milioni di euro (o il 7% del fatturato globale) per l’uso di sistemi vietati, e fino a 15 milioni (o il 3%) per le violazioni delle nuove regole sulla trasparenza. “L’AI Act non è solo una normativa, ma un vero cambio di paradigma nel modo in cui le imprese sviluppano, utilizzano e governano l’IA - spiega l’esperto, l’Avv. Gabriele Franco, autore del libro già bestseller di settore “AI Act spiegato semplice” (Glow Books, 2026) – per questo oggi non si tratta solo di adeguarsi, ma di comprendere come l’AI Act può diventare una leva strategica, un elemento di fiducia e un motore di competitività per qualunque organizzazione”.

Oggi il vero ostacolo è la mancanza di consapevolezza: molti leader aziendali non sanno ancora come valutare la conformità dei propri software né come formare adeguatamente i dipendenti. È proprio per colmare questo divario, trasformando gli obblighi di agosto e il gap di competenze in un trampolino di lancio strategico, che IA Spiegata Semplice, la più grande Community Italiana di Intelligenza Artificiale fondata da Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore, ideatori anche del successo internazionale della AI WEEK, e dedicata a imprenditori e manager che vogliono comprendere e padroneggiare le infinite potenzialità dell’IA, ha strutturato strumenti operativi e percorsi formativi dedicati. Da un lato AI Play, la prima piattaforma streaming pensata per la formazione continua sull’IA: un vero e proprio ecosistema on-demand che permette a professionisti e manager di rimanere costantemente aggiornati sulle evoluzioni tecnologiche e normative in modo flessibile, accessibile e intuitivo, persino sotto l’ombrellone. Dall’altro ZERO TO AI, il percorso pratico e intensivo progettato per accompagnare le aziende dall’alfabetizzazione di base fino all’implementazione concreta, strategica e pienamente conforme delle soluzioni di intelligenza artificiale. “La formazione è un primo passo fondamentale nel percorso di conformità all’AI Act, anche considerando che oggi tutte le organizzazioni che sviluppano o utilizzano sistemi di IA sono già tenute a formare il proprio personale in materia di intelligenza artificiale: è l’obbligo di AI literacy introdotto dall’AI Act, che deve essere rispettato a partire dal 2 febbraio 2025, da oltre un anno quindi – conclude l’Avv. Gabriele Franco.

Con una piattaforma agile come AI Play e un percorso strutturato come ZERO TO AI, vogliamo fornire agli imprenditori la bussola necessaria per navigare questa transizione colmando quel vuoto di competenze che oggi blocca il mercato. L’intelligenza artificiale ha già cambiato le regole del business: le aziende oggi possono scegliere se subire questa rivoluzione, rischiando sanzioni e obsolescenza, o se diventarne protagoniste assolute, guidando l’innovazione nel pieno rispetto delle regole europee.