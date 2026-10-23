Capelli ricci: 5 tagli per l’autunno per un effetto ribelle

I capelli ricci con il loro stile ribelle caratterizzato da volume ed elasticità dominano le tendenze capelli dell’autunno- inverno 2026/2027.

La parola d’ordine per questo tipo di capello è naturalezza. Di fatti per quest’anno si punta a valorizzare chiome selvagge che mantengono il loro volume con disinvoltura. Ci si libera finalmente dell’effetto artificioso o troppo strutturato per questa chioma. Si punta un po’ ad un revival anni Novanta degno di stile che conquista tutte con il suo effetto crespo controllato in grado di rendere autentico il look da sfoggiare in qualsiasi occasione.

Per valorizzare al meglio questo tipo di capigliatura vi segnaliamo quattro tagli per capelli ricci che sono in grado di conquistarvi per il loro fascino ribelle.

Curly shaggy

Si caratterizza per le sue sfilature ben studiate che consentono ai boccoli di rimodellarsi in maniera naturale. Per questo autunno la frangia scompare lasciando ben delineati i ciuffi laterali che valorizzano gli zigomi. È questo un taglio che permette ai ricci di mantenere il proprio movimento naturale liberandoli dal peso in eccesso. La sua manutenzione è facile perché per questo taglio non è previsto uno styling complesso. Basta usare una mousse volumizzante e un’asciugatura con il diffusore.

Baby Bob

Il suo nome è ispirato alla protagonista dell’iconico film Dirty Dancing di fine anni Ottanta. È consigliato a chi ha un riccio vaporoso e ampio. È un taglio pieno caratterizzato da punte corpose con angoli soprattutto ai lati del viso in modo da incorniciarlo efficacemente. Mantiene consistenti e leggeri i ricci. Va sfoggiato con naturalezza anche se il riccio tende ad incresparsi. Questo taglio si asciuga con facilità dopo lo shampoo utilizzando una goccia di olio o di creame leave- in per mantenerne più a lungo l’idratazione.

Curtain bangs

È un taglio riccio medio che è amato per la sua frangia a tendina che incornicia il viso che va rigorosamente progettata insieme al taglio. È un tipo di taglio che trasuda fascino ed eleganza e si ispira allo stile francese, un po’ alla Brigitte Bardot. Si caratterizza per le sue sfilature morbide e le sue ciocche frontali che si aprono ai lati del viso. È un taglio che valorizza la libertà di questa capigliatura che si porta con un effetto spettinato che lascia il segno.

Curly crop

È un taglio leggermente scalato che aiuta a mantenere il volume e la definizione naturale della chioma riccia. Perfetto per chi ama un look naturale. Sta bene anche a chi ha i capelli mossi. Una versione più moderna e audace di questo tipo cdi taglio è asymmetrical curly che si arricchisce di un ciuffo laterale che aggiunge dinamismo e carattere al look.