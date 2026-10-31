Gonna in camoscio, il capo ultra femminile di tendenza: 4 modelli imperdibili

La gonna di camoscio si consacra il capo di tendenza che non può assolutamente mancare nel guardaroba femminile autunno- inverno 2026/2027.

Designa un look boho-chic ispirato agli anni Settanta dal quale è difficile non lasciarsi ammaliare. Il suo tessuto colpisce sia al tatto che alla vista perché vellutato e setoso e lucido. È preziosa e seducente ed è amata per il suo carattere versatile che le consente di essere abbinata con facilità per qualsiasi occasione e per look da indossare da mattina a sera senza problemi.

Consigliata a chi ha un’attitudine spensierata e ama lo stile hippy rivisitato in chiave moderna. Quest’anno la troviamo in suggestive palette che spaziano dal terra al ruggine sino a passare al color tabacco o cioccolato fondente. Numerose inoltre sono le sue declinazioni: si spazia dal modello con spacco laterale alla mini plissettata o con i bottoni Seventies.

Vi segnaliamo quattro modelli degni di nota e come abbinarli alla perfezione per un look ultra femminile e sofisticato in cui la gonna di camoscio regna sovrana.

Mini con il gilet in maglia

Questo modello corto è una delle tendenze di stagione più chic. Perfetta la tonalità color caffè che conquista tutti che si abbina alla perfezione con un gilet in maglia smanicato da indossare sopra una camicia in colore neutro. Per un look dalle suggestioni preppy per questo modello che mette in risalto le gambe consigliato è un paio di calze in pizzo e un paio di stivaletti dal tacco medio.

Lunga con la giacca in pelle

Quella color caramello è di grande ispirazione Seventies. Dona infatti un tocco boho al look. Perfetto l’abbinamento con un maglione oversize dal colore neutro da sfoggiare sotto una giacca in pelle. Perfetto è il modello chiodo che con questa gonna crea un outfit ricercato. Ai piedi si possono portare stivali western con dettagli ricchi di stile che non passano assolutamente inosservati.

Longuette con le frange e il lupetto

Questo modello conquista tutte per la sua originalità e il dettaglio delle frange. Si abbina alla perfezione con un lupetto smanicato a collo alto e un cardigan corto da portare aperto. Ad aggiungere un tocco cozy chic al look ispirato allo street style contemporaneo è un paio di stivali aderenti con tacco.

Midi con giacca in pendant

È una valida alternativa al tailleur per l’ufficio. La giacca e la gonna vanno scelte nella stessa paillette. Designano un look ricercato e sensuale. Perfetto per donne che amano osare senza rinunciare all’eleganza. A completare l’outfit un paio di collant colorati per un effetto sorprendente. Ai piedi immancabile è un paio di décolleté con plateau che quest’anno è la vera e propria ossessione delle fashioniste.