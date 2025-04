Frangia, ecco come adattarla alla forma del viso

Ascolta ora 00:00 00:00

Da sempre fra le donne e la frangia vi è un rapporto di odio e amore. Prima di fissare un appuntamento dal parrucchiere i dubbi sono tanti. "Mi starà bene? - ci si chiede - e sarà anche facile da gestire?". La frangia, senza dubbio, è un elemento del look che incornicia il volto e che dona allo stesso grinta e personalità. Tuttavia, poiché le varianti sono numerose, è sempre bene chiedere consiglio al proprio hair stylist di fiducia e scegliere, quindi, la tipologia che maggiormente si armonizza con la forma del proprio viso.

La frangia e il viso ovale

Il viso ovale è quello che generalmente viene definito equilibrato. La sua forma tende ad essere più lunga che larga. Gli zigomi sono alti e poco pronunciati e, nonostante le guance appaiano più larghe rispetto al resto del volto, quest'ultimo si restringe all'altezza del mento dove troviamo una mascella dalla linea arrotondata e meno ampia rispetto a quella della fronte.

Poiché i tratti del viso ovale sono regolari e delicati, l'ideale sarebbe non coprirlo troppo. Se la fronte è ampia, si può optare per qualsiasi tipo di frangia, anche lunga ma mai eccessivamente voluminosa. Al contrario, una fronte non molto ampia, richiede una frangia sfilata e leggera che può essere portata anche laterale.

La frangia e il viso tondo

Il viso si definisce tondo quando la linea del suo contorno forma un cerchio quasi perfetto. Le guance sono piene e gli zigomi non molto pronunciati. La mascella, morbida e poco definita, si conclude con un mento arrotondato e poco sporgente. Il viso tondo possiede il pregio di sembrare più giovane di quello che è in realtà.

La frangia deve verticalizzare e definire le proporzioni. Pertanto è meglio che sia laterale, molto leggera e scalata. Da evitare, invece, quelle troppo lunghe o che tagliano la fronte poiché tendono ad accorciare il viso e a farlo apparire maggiormente tondo.

La frangia e il viso rettangolare

Il viso rettangolare presenta lineamenti spigolosi e marcati. La fronte, le tempie e la mascella sono sulla stessa linea e la mascella risulta squadrata. Il mento può essere piatto o leggermente appuntito, ma non troppo prominente. Questo volto solitamente invecchia bene perché, avendo muscoli e pelle ben aderenti all'ossatura, è meno soggetto a cedimenti.

La frangia deve addolcirlo, smussarlo e accorciarlo otticamente. Pertanto va scelta piena e importante. Al contrario si deve evitare di lasciare la fronte troppo scoperta. I ciuffi laterali, infatti, tendono ad allungare ulteriormente il volto.

La frangia e il viso triangolare

Nel viso triangolare i tratti della parte superiore tendono a prevalere su quelli della parte inferiore. La fronte è spaziosa, gli zigomi appaiono più o meno pronunciati e il mento è appuntito. Tali lineamenti marcati donano a questo volto una forte personalità.

La frangia ha il compito di riproporzionare e di rendere più dolci i lineamenti.

Dunque è opportuno che sia lunga e spettinata, anche laterale se si preferisce una maggiore praticità. Attenzione, invece, alla frangia troppo corta e geometrica che, enfatizzando in maniera eccessiva la forma del viso, lo renderebbe ancora più "duro".

